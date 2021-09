Ángel Carcaño, tras el accidente: “Me lo tomo como que he tenido una segunda oportunidad”

Ángel Carcaño, sus allegados y toda la familia del Aquimisa Carbajosa respiran tranquilos después de que el jugador salmantino se recupere en su casa del accidente que sufrió el viernes en los prolegómenos de un amistoso, al caerle encima uno de los mecanismos que se utilizan para separar la pista del pabellón.

Las pruebas han descartado daños internos y ahora toca la recuperación: “He podido respirar tranquilo”, confesaba Carcaño.

Tras unas horas en observación en el hospital fue dado de alta, y ahora el escolta charro solo piensa en ponerse bien y no oculta que el desenlace pudo ser mucho peor: “A veces hay casualidades desafortunadas y me lo tomo como que he vuelto a tener una segunda oportunidad, como en un accidente. Ha sido un hecho traumático y por mi formación (es psicólogo) tengo bagaje y lo estoy llevando muy bien, a otras personas podría haberles afectado más”.