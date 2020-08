Así vive el confinamiento en Íscar el director deportivo del Unionistas

Las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas comenzaron el domingo un confinamiento de dos semanas debido a los brotes del COVID-19 y las fuerzas del orden se están preocupando porque nadie se lo salte, lo que está permitido por motivos laborales. Es el caso de Diego Hernansanz, el nuevo director deportivo del Unionistas, que además de poder seguir realizando sus funciones con el ordenador y el teléfono, está pudiendo desplazarse gracias a su trabajo en el club charro.

“Fui al aeropuerto a por Josué Medina (uno de los nuevos jugadores para esta temporada) y me paró la Guardia Civil en la salida hacia Segovia, que es por donde suelo ir a Madrid, pero le enseñé el documento que me había hecho el club en el móvil y no tuve ningún problema. Y mañana voy a ir a Salamanca para la presentación. De otra manera seguramente me habrían puesto una sanción, pero con el documento del club no pasó nada”, señalaba desde Íscar Diego Hernansanz.

El director deportivo del Unionistas cree que lo que más están notando en el pueblo es que no tienen las fiestas patronales, que se iban a celebrar estos días, pero que la situación es de normalidad: “Lo que más se nota es que no hay fiestas. Aquí las carpinterías, la industria principal, suelen dar vacaciones en agosto, y lo que sí se ha notado es que el sábado, cuando se filtró que iba a haber confinamiento, mucha gente adelantó sus vacaciones o se marchó a Valladolid u otros lugares cercanos para no tener problemas y hoy poder marcharse de vacaciones”.

Por lo tanto, la situación es bastante normal en la localidad pucelana, nada que ver a la del Estado de Alarma: “En el anterior confinamiento había horarios, aunque es verdad que yo personalmente no lo acusé. Ahora la gente está haciendo vida normal, lo único es que muchos bares y empresas están cerrados. Saltó un caso en un matadero de doscientos y pico trabajadores y por eso ha ocurrido. El alcalde, creo que con buen criterio, pidió ayuda a la Junta y se tomó la decisión del confinamiento”.

Diego Hernansanz, con su documento de trabajar en el Unionistas, podrá salir de Íscar rumbo a Salamanca para presentar a Medina, y también la próxima semana para el comienzo del trabajo del equipo.