Desde La Armuña a defender los colores de España

En el CD La Armuña ya pueden presumir de tener dos internacionales con la selección española de atletismo. A Rodrigo Fito, habitual en las últimas competiciones de sus categorías debido a su excelente rendimiento en los últimos tiempos, se le ha unido su compañera Elisa Álvarez. Ambos han sido convocados por la Real Federación Española de Atletismo para la preselección de cara al Encuentro Internacional de Relevos 4x100 España-Portugal para las categorías sub 23, sub 20 y sub 18, y que será el 6 de junio el aperitivo perfecto en Las Pistas del Helmántico para XXVII Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca-Memorial Carlos Gil Pérez, que se celebrará un día después.

Las actuaciones de los dos pupilos de Ramiro Morán han sido espectaculares en las últimas semanas y ambos encabezan el ránking nacional de los 100 metros en sus respectivas categorías.

Elisa Álvarez, a sus 16 años, el sub 18 con la marca de 11.97 que hizo en Las Pistas en el control celebrado el 21 de mayo. Ese mismo día y en el mismo escenario Rodrigo Fito paró el crono en 10.45 para pasar a ocupar el primer lugar del ránking sub 20, además de tener la cuarta mejor marca en el absoluto, por detrás de Abel Alejandro Jordán, que también estará ese día en Las Pistas, Albert Romeo y Sergio López.

En el caso de Fito, ya ha acudido en más ocasiones a este tipo de concentraciones, mientras que Elisa Álvarez tendrá el premio a su gran inicio de temporada, también en los relevos, no solamente a nivel individual. Junto a sus compañeras de La Armuña Lola Matías, Julia Corredera y Ángela Fluxa tienen la segunda mejor marca española del año, lograda también el 21 de mayo. Sus 47.94 los ha mejorado sólo la AD Marathon.

Este encuentro España – Portugal es un clásico del PNR (Plan Nacional de Relevos), para formar a los jóvenes de cara a las grandes competiciones internacionales de sus categorías y de futuro.

Los preseleccionados son: Juan Carlos Castillo, Pol Elvira, Daniel González, Abel Alejandro Jordán, Ricardo Mateo, Alejandro Rueda, Laura Castillo, Yissis Cortijo, Elena Guiu, María Hernández, Ericka Badeau e Ivana Peralta (sub 23); Carlos Dorado, Rodrigo Fito, Ander Garaiar, Jorge Hernández, Ignacio Hernández, Unai Yuste, Alba González, Carla Arwen Martínez, Laura Martínez, Carla Martitegui, Ariadna Montalbán y Estrella Santoyo (sub 20), y Daniel Barreda, Hugo Fernández, Francisco de las Heras, Unai Mérida, Aarón Pérez, Tytus Zasowski, Elisa Álvarez, Elene Arrazola, Julia Fernández, Lluna Marsal, Naiala Pedro y María Carla Retana (sub 18).

