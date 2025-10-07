C.D. La Armuña: creciendo con el atletismo, medallas y mucho más

EÑE Salamanca Martes, 7 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Un club deportivo que siempre se ha mostrado dispuesto a apoyar muchas iniciativas atléticas en la comarca armuñesa por pequeñas que pudieran ser en su momento. El Club Deportivo La Armuña ha ido creciendo y ahora su atletismo ya traspasa con creces la comarca del alfoz tanto a nivel deportivo con atletas internacionales como sus relaciones con las instituciones que forman el atletismo.

Nuestro objetivo sigue siendo compartir día a día nuestra pasión por el atletismo con todos los que nos acompañan, tengan el nivel deportivo que tengan tanto en los núcleos de iniciación como en competiciones de máximo nivel. «Esa es nuestra mejor medalla» dice su presidente y entrenador Ramiro Morán. A lo largo de estos 20 años hemos colaborado con quien nos lo solicitaba aportando nuestra experiencia y nuestra ilusión por hacer cada día las cosas mejor y trabajando y apoyando para que salgan adelante. Por supuesto gracias a los entrenamientos intentamos que cada atleta consiga mejorar sin prisas, pero sin pausas. Estos entrenamientos los compartimos atletas de muchos niveles deportivos y el objetivo es que todos mejoren. Además de mejorar sus marcas , pueden aprender gracias al atletismo hábitos saludables como alimentarse bien, descansar , esforzarse para conseguir los objetivos, disfrutar y ser buenos compañeros. Todo en conjunto «Es una gran medalla» puntualizan desde el club.

A nivel organizativo, relata Morán: «En nuestros inicios animamos a que se hicieran varias carreras populares en la comarca de La Armuña, en San Cristóbal de la Cuesta , Monterrubio de Armuña, Castellanos de Moriscos, Villamayor en colaboración con los ayuntamientos, en los que aun seguimos manteniendo las escuelas de iniciación al atletismo en la actualidad y sin haber el boom de carreras que hay en la actualidad, (incluso nos fabricamos nuestro propio arco de salida y meta) es una satisfacción como ya son carreras consolidadas y que funcionan perfectamente aunque nuestra colaboración es menor porque el peso grande del club son los entrenamientos y atender a los atletas en todas las competiciones, siguen manteniendo 24 categorías, pódium para cinco atletas en categorías menores, todas son gratuitas y solidarias … En este sentido de la organización de pruebas , el equipo de voluntarios C.D. La Armuña sigue participando en todas las competiciones que solicitan nuestra colaboración . En su día con el gran Premio Diputación de Salamanca. Con la Universidad de Salamanca en una campeonato nacional universitario, en el trofeo de Atletismo al Aire libre en verano. Y nos volcaremos con la organización del II trofeo Ciudad de Salamanca el 24 de Enero de 2026, porque queremos llenar la Carlos Gil de atletas y aficionados. Gracias a que la primera edición fue todo un éxito con gran esfuerzo de la delegación provincial, federación autonómica, el Ayuntamiento de Salamanca, nuestro club y los atletas claro está que son los protagonistas, en especial Yulimar Rojas que debutó en Salamanca después de su grave lesión y en el pasado mundial de Tokyo ha conseguido medalla.Pero con todo ese trabajo de colaboración y apoyo supone tiempo real que hay que dedicar. Y el tiempo es el que hay, ¿dónde queda «Citius,altius,frotius» ?… y todos juntos este es el lema de los JJOO y es un gran objetivo para un deportista acudir a unos juegos olímpicos y tal vez algunos de nuestros atletas estén en el buen camino hacia unos Juegos Olímpicos».

A lo largo de estos años de club «tenemos atletas colocados entre los mejores españoles de la historia de su categoría. Esta temporada esta siendo muy buena también en cuanto a resultados destacados se refiere para nuestros atletas que han acudido a campeonatos autonómicos , nacionales e internacionales y muchos atletas que no han llegado de momento a esos niveles han mejorado sus marcas. A nivel competitivo es destacable que el quinteto del relevo 4x100 femenino a pesar de cambiar de categoría consiguieran medalla de bronce nacional sub 18, Lola, Julia, Elisa, Claudia y Ángela con marca personal y récord autonómico, y mejores marcas españolas de siempre de la categoría por segundo año consecutivo», puntualiza Morán.

«Mantenerse es difícil. Rodrigo Fito también ha conseguido mantenerse entre los mejores españoles de siempre en su categoría en las pruebas de 100 y 200m. con sendos records de CyL , fue medalla de oro en sort track ( Pista Cubierta) en Salamanca y plata al Aire Libre y finalista europeo – (8ºde Europa sub 20 en Tampere Finlandia). Fito también ha colaborado con la marca deportiva Joma en la construcción de un modelo de zapatillas de competición de velocidad que está teniendo muchos éxitos. Es de agradecer a Joma que cuente con nuestros atletas para estas colaboraciones además de proporcionarles material para entrenar y competir. También son destacables otras colaboraciones de nuestros patrocinadores: Castillo del buen Amor, Correduría de seguros Paula, ANVISA y Viñaver, porque se han creado las becas 'Estímulo y Apoyo' para premiar a los atletas que acuden a campeonatos nacionales», señala el presidente, «asimismo, debemos agradecer el trabajo que realizan los monitores: Lidia,Cristina, Diego, Ramiro y Enrique, y desearles lo mejor para nuestros atletas lesionados , que se recuperen pronto y sigan siendo felices haciendo atletismo».