Álvaro de Arriba luchará por las medallas tras una dura batalla en semifinales

El pupilo de Juan Carlos Fuentes ha tenido que aguantar los golpes que le ha propinado el alemán Marc Reuther, que intentaba no verse superado, y a pesar de llegar mal colocado a la última curva por ese motivo, ha hecho valer su gran final para cruzar segundo la línea de meta tras el norteamericano Isaiah Harris.

“Muy fea la carrera. A veces considero que la cubierta es así, con toques pero otra cosa es repartir como si esto fuera un combate boxeo. Me he metido en la final y contento porque había muchos nervios. Llego muy bien y venir y no pasar de ronda hubiera sido un poco decepción.”

“Tengo buena estabilidad a pesar de los golpes que he tenido. No he visto las otras carreras, esta tarde a descansar con mariano, a picarnos uno al otro y con muchas ganas de mañana”

“Una vez que estas en la final con 8 el que salga por la calle libre o no comparta calle no tiene problema, los que comparten viendo lo que ha pasado hoy va a salir perjudicado, pero tenemos que adaptarnos y ya está”