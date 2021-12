Álvaro de Arriba: “Hacía tiempo que no tenía estas sensaciones”

La primera cita de ‘altura’ de la pretemporada para Álvaro de Arriba —La Fuente de San Esteban; 1994— siempre es Sierra Nevada (Granada). Y este ‘inicio’ de curso no iba a ser menos. “Aunque menos tiempo que otros años, tan solo he estado dos semanas”, afirma el atleta salmantino. “Al final allí ahora encuentro altitud. Y mucho más no podía hacer allí, en primer lugar porque ahora tengo una cámara de hipoxia en casa y eso me sustituye parte del entrenamiento que iba a buscar allí, y, en segundo, porque ahora está muy nevado”, explica.

Está casi recién aterrizado de Sierra Nevada, que es el punto de partida de cada curso. ¿Cómo ha vuelto de Granada?

Sierra Nevada es obligatorio porque entrenar en altitud es importante de cara a la puesta a punto. Es cierto que estos dos años pasados se nos juntó todo, la pandemia y la lesión... Esta temporada he vuelto con unas sensaciones que hacía tiempo no tenía. Me siento muy bien, me encuentro como me encontraba en los años 2018 y 2019 —curso en el que logró el primer oro continental para el atletismo de Salamanca de su historia—. He vuelto muy contento, además, porque no he notado una sola molestia. Y no tenerlas te hace sentirte mejor y avanzar. Ya no me acordaba lo que era entrenar y sentir el cuerpo al cien por cien...

Regresado de Granada, ¿qué le espera hasta el fin de año a De Arriba?

Pues lo más importante de la pretemporada. Este mes de diciembre creo que es el más importante de la preparación, en cuanto a cargas y a entrenamientos. Lo importante es hacer kilometrajes y sesiones, y sin molestias todo esto lo puedo hacer de manera continuada y sin parones y la preparación así es fundamental. A partir de ahí tengo marcado empezar a prepararme sobre la Pista a partir del mes de enero y buscaré alguna carrera de tipo ruta ‘5k’ o similares, pero para coger sensaciones más que nada, como parte del entrenamiento. Luego lo bueno que tenemos de cara a preparar lo que se viene en pista cubierta esta temporada es que puedo prepararme a la perfección en casa con las instalaciones que tenemos, que eso es otro punto que juega a nuestro favor a la hora de este periodo de puesta a punto.