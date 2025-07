Álvaro de Arriba, a luchar por todo en un Nacional sin Mario García Romo

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 31 de julio 2025, 17:49 Comenta Compartir

Desde este viernes y hasta el domingo se celebra en Tarragona el Campeonato de España absoluto de atletismo, en el que habrá una decena de representantes de Salamanca liderados por Álvaro de Arriba y en el que habrá dos ausencias significativas: Mario García Romo, que anunció hace unos días su baja, y Rodrigo Fito, centrado en la preparación del Europeo sub 20, que tendrá lugar la próxima semana en Finlandia.

Álvaro de Arriba volverá a luchar por todo en el Nacional, como demostró ya hace unos meses llevándose la medalla de plata bajo techo, siendo solamente superado por Mariano García.

El pupilo de Juan Carlos Fuentes se enfrentará un 800 infernal y eso que Adrián Ben ha optado por los 1.500, pero ya ha demostrado que la preparación para este verano ha ido en la dirección correcta después de mejorar su marca personal hace dos semanas en Brescia para dejarla en 1:44.56. Ese registro le da opciones de luchar por todo en la ciudad catalana, aunque tendrá una encarnizada batalla con Mohamed Attaoui, Mariano García, Pablo Sánchez-Valladares o Elvin Josué Canales, no solamente para hacerse con las medallas, sino también para ganarse el billete al Campeonato del Mundo en Tokio de septiembre. Ya meterse en la final habrá que lucharlo, pero Álvaro acude a por todas. El sábado por la tarde correrá las semifinales en busca de la clasificación.

Los primeros en hacer acto de presencia ya este viernes serán David Vicente (burgalés del Atlético Salamanca) en 100, Alejandro González (Atlético Salamanca) en 400, Daniel Blanco (riojano del Atlético Salamanca) en 400 vallas, Rubén Matas (Atlético Salamanca) en disco y Alba María Barrientos (Valladolid) en 100 y más adelante en 100 vallas.

El resto tendrán que esperar un poco más para competir: Yanis Sánchez y Rocío Garrido en 1.500, y Pedro García en 110 vallas, los tres del Atlético Salamanca, e Inés Panadero, en los relevos 4x100 con el Unicaja Jaén Paraíso Interior.

Mario: «Es una decisión difícil, pero también necesaria»

Sin duda, la peor noticia es la ausencia de Mario García Romo, que sigue sin recuperarse de los problemas físicos que lleva arrastrando en el último año y medio. El atleta de Villar de Gallimazo explicó su decisión: «Lamentablemente, no podré competir. Es una decisión que, aunque difícil, también es necesaria debido a unos problemas físicos que me han pedido entrenar con normalidad en los últimos meses. Y aunque me duele mucho no poder estar allí, creemos que es lo mejor para mi recuperación y para mi carrera deportiva a largo plazo. Estos últimos 18 meses han sido especialmente duros en mi trayectoria, con diversos contratiempos físicos. Aún así, he aprendido mucho. Estoy convencido de que estas experiencias enriquecerán tanto mi camino personal como profesional, y forman parte de un proceso que, aunque difícil, también es natural en el atletismo de alto nivel».

Además, Mario adelantó que si la recuperación «progresa adecuadamente» espera poder volver a competir en las próximas semanas.