El martes en Brescia (Italia) Álvaro de Arriba hizo el 800 más rápido de su historia, confirmando que vuelve a aspirar a todo. Él, ambicioso como siempre, quiere luchar al máximo en el Nacional.

1:44.56 en Brescia, marca personal. Estará contento.

—Sí, por cómo salió todo. Primero por quitarme la presión de hacer la mínima RFEA para el Mundial, que era lo principal, y encima en la primera carrera. Sabía que estaba bien, así que conseguir el primer objetivo y quedarme muy cerca de la mínima WA de 1:44.50... No se puede pedir más. Me demuestra que estoy en buen estado y tengo margen de afinar en las próximas competiciones.

El 800 del martes fue un carrerón, con varias marcas personales y de la temporada.

—Estos dos últimos años están teniendo el punto en el que todo el mundo arrea y salen marcas muy importantes en 1.500 y 800. Hablando con el organizador y la liebre esperábamos que se corriera rápido y se ganara en 1:42 o 1:43. Salí a cola porque sabía que el ritmo iba a ser de 1:44 incluso yendo ahí. Y estoy más satisfecho porque en el último 150 me encontré muy bien, lo que me da tranquilidad para el sábado en Madrid y el Nacional. En 800 es muy importante ese último 150 porque ahí nadie corre más rápido y gana el que menos pierde. Me encontré muy bien a ritmos tan altos y después de una carrera con marca personal me encontré bien y también al día siguiente. Estoy satisfecho en todos los aspectos.

No es lo más habitual hacer a los 31 años marca personal en 800.

—Es algo que siempre hablo con la gente, con algún médico deportivo o fisios: no suele ser lo habitual, pero siempre les digo que depende mucho de cómo hayas llegado a esos 31 años, y tratado al cuerpo mental y físicamente. Está claro que a los 31 no vas a recuperar igual que a los 23, pero por eso a esa edad corría mucho y ahora intento seleccionar pruebas para sacar los resultados. Estos 1:44.56 que han salido ahora deberían haber salido hace años, porque creo que tenía marcas no reales a mi historial deportivo, ganando a gente con 1:42. Pero nunca es tarde.

Hablando con usted hace unos meses lo tenía muy claro y todo planificado, de competir poco y hacer mucho trabajo.

—Es verdad que los dos 1.500 no salieron bien porque se nos echó el tiempo encima, pero había que empezar a girar. Sí los quería hacer por quitarme un poco de la cabeza el 800, pero el estado de forma era muy bueno. La planificación va tal y como la habíamos hecho mi entrenador (Juan Carlos Fuentes) y yo, aunque muchas veces no sale perfecta. Como el año pasado hasta el Europeo, pero después me sobraron dos mítines para conseguir las marcas. Este año espero no tener contratiempos.

Corriendo a este nivel, parece que puede aspirar a todo en el Campeonato de España a pesar de la gran competencia.

—Ese va a ser el gran objetivo. Buscar una de las tres primeras plazas. Hay uno por encima, que es Attaoui, que me alegro mucho por él porque se lo ha currado, pero no se puede descartar nada y voy a intentar pelear por todo. En Madrid vamos a tener el primer test de españoles salvo Attaoui, aunque ya en Brescia estuvimos algunos, v va a ser un cara a cara. Como estoy de forma, física y mentalmente, el objetivo sería luchar por las plazas para el Campeonato del Mundo, porque de hecho la planificación está hecha pensando en Tokio y por eso hemos hecho todo más tarde.