Distintos eventos deportivos celebrados en la localidad de Calvarrasa y algunos de sus equipos. FOTOS: EÑE
Actividades que dinamizan durante todo el año a los vecinos

El Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo demuestra con sus propuestas que el deporte no solo es salud, sino también convivencia, integración y lazos de unión con otros municipios cercanos

EÑE

Calvarrasa de Abajo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 05:30

Dinamizar a sus vecinos y recibir visitantes, con las propuestas deportivas que cada año ponen en marcha desde el Consistorio de Calvarrasa de Abajo, es uno de los objetivos con los que avanza la localidad en el camino del éxito. El polideportivo y las instalaciones municipales acogen semanalmente clases regulares de distintas disciplinas: Pilates los martes y jueves en dos turnos: de 9:30 a 10:30 y de 20:30 a 21:30 horas; Zumba los miércoles de 20:30 a 21:30 horas; Gimnasia para mayores, cada lunes de 16:30 a 17:30; Pádel, que cuenta con sesiones los martes de 18:00 a 20:00 y los miércoles de 20:00 a 21:00 horas y Entrenamiento funcional los lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 y de 20:30 a 21:30 horas.

Frontenis: orgullo local

El equipo de Frontenis entrena cada martes y jueves de 20:00 a 21:30 en los frontones del municipio y de Nuevo Amatos.

Pádel en auge

El I Torneo de Pádel Pelabravo - Calvarrasa de Abajo, organizado en mayo junto al Ayuntamiento de Pelabravo, fue un éxito rotundo y durante las fiestas de la Juventud, en agosto, se llevó a cabo el I Torneo de Pádel para menores de 16 años, con una entusiasta participación de jóvenes del municipio.

En septiembre de celebró, con 390 participantes, la VII edición de la carrera 'Asalto a las Raposeras' y durante el verano se completaron el Torneo de Fútbol 7, el Torneo de Fútbol 3 para niños y niñas de hasta 12 años y los cursos de natación en las piscinas.

