380 jugadores en el Grupo Andrés

La V edición del Torneo Grupo Andrés ya ha conseguido ser un éxito sin ni siquiera haber comenzado: 380 jugadores han sido inscritos finalmente y hay otros 170 en la lista de espera. En caso de haber tenido disponibilidad por la logística, serían 550 los participantes, una cifra realmente espectacular. Las razones: el trabajo de todo el personal de La Valmuza Golf para dar cabida a la mayor cantidad posible (unos 20 más que los que se dieron cita hace un año), el número de salidas disponibles y el gran atractivo de los premios y regalos, que hacen que nadie se quiera perder este campeonato.

Desde este viernes y hasta el domingo el campo lucirá un aspecto espectacular, tanto por los cuidados especiales que se le han dedicado los últimos días como porque va a estar repleto de golfistas de todas las edades en lucha por los puestos de honor de las distintas clasificaciones.

La modalidad de juego será la stableford hándicap individual y las categorías serán las siguientes: 1ª (hándicap hasta 15,0), 2ª (15,1 - 25,0) y 3ª (25,1 - 36,4), además de la sub 16 para los nacidos del año 2009 en adelante. Habrá grandes premios para los cinco primeros clasificados en cada una de las tres categorías absolutas y la sub 16. Además, trece premios especiales indistintos. En cuanto al sorteo de regalos, ya se conocen varias decenas de ellos, empezando por el juego de neumáticos de Grupo Andrés y algunas sorpresas más que no han querido desvelar desde la organización para mantener el interés de los casi 400 jugadores. El acto final está programado para el domingo a las 18:00.

Este viernes, a partir de las 15:00 horas, comenzará la acción en La Valmuza Golf.

Los detalles

Welcome pack

A su llegada a La Valmuza Golf para disputar el torneo, cada uno de los 380 jugadores recibirá su pack de bienvenida, compuesto por unos zapatos de golf Adidas, una caja de tres bolas Srixon, y una bolsa de tela sintética.

Tres turnos de juego

Siempre dentro de la disponibilidad, los jugadores han podido elegir su turno: viernes (15:00) y domingo (9:00) con salidas a tiro y el sábado, cuando participarán 170 jugadores desde primera hora saliendo por el tee del 1.

Avituallamiento

En la caseta del hoyo 10 los jugadores podrán reponer fuerzas gracias a Restaurante Aire by Tapas y el jamón cortesía de Carrasco Ibéricos. Además, habrá varios córners para hidratarse con zumos y refrescos.