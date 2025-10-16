Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una panorámica de San Pedro Manrique. MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS DE SORIA

El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles

A las 08:20 horas de la mañana, la estación registró −0,1ºC situándolo así como el punto más gélido de la región

La Gaceta

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Mientras gran parte de Castilla y León se desperezaba este miércoles con temperaturas todavía agradables, la localidad de San Pedro Manrique, en la provincia de Soria, marcó el récord de frío de la comunidad al registrar la única temperatura bajo cero, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A las 08:20 horas de la mañana, la estación soriana de San Pedro Manrique registraba −0,1 ºC, confirmando que el otoño ha llegado con fuerza a las Tierras Altas sorianas. El municipio se situó así como el punto más gélido de la región y el único que ha rozado la helada a nivel del suelo.

Si bien San Pedro Manrique fue el único municipio en caer bajo cero, otras estaciones de la comunidad rozaron el umbral de la helada, evidenciando una madrugada muy fría en el norte y zonas altas.

La segunda temperatura más baja se registró en Cuéllar (Segovia), con 0,2ºC. Le siguieron Burgos Aeropuerto (Burgos) y el Puerto del Pico (Ávila), ambas con 1,7 ºC, y Aguilar de Campoo (Palencia), que marcó 1,8 ºC. Estos registros confirman que, a pesar de las máximas elevadas, las temperaturas mínimas ya exigen precaución ante el riesgo de heladas tempranas en las zonas más elevadas.

Día de contrastes: calor en Salamanca

El brusco cambio en las mínimas contrasta con la persistencia del calor en otras provincias. El miércoles, la provincia de Salamanca lideró el ranking de temperaturas máximas. Saelices El Chico registró 29,0ºC, mientras que Villarino de los Aires y vitigudino marcaron 28,8ºC. Candeleda, en Ávila, fue el pueblo que alcanzó la temperatura máxima en Castilla y León con 29,6ºC.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas
  2. 2 Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
  3. 3 Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta
  4. 4 Los árbitros salmantinos se plantan: «No se pitará el partido»
  5. 5 Jorge Rey advierte de un fenómeno que invadirá España: «Va a llegar con ganas»
  6. 6 La Junta dispara la inversión en Salamanca un 35% con el abastecimiento de agua y con terminar el bloque de consultas del Hospital como principales proyectos
  7. 7 Un motorista da positivo en cannabis tras chocar con una furgoneta en Villamayor
  8. 8 Mercadona ya prepara su campaña de Navidad con ofertas de trabajo con sueldos de hasta 2.280 euros
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 15 de octubre
  10. 10 Escasa incidencia de la huelga general por Palestina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles

El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles