El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles

Mientras gran parte de Castilla y León se desperezaba este miércoles con temperaturas todavía agradables, la localidad de San Pedro Manrique, en la provincia de Soria, marcó el récord de frío de la comunidad al registrar la única temperatura bajo cero, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A las 08:20 horas de la mañana, la estación soriana de San Pedro Manrique registraba −0,1 ºC, confirmando que el otoño ha llegado con fuerza a las Tierras Altas sorianas. El municipio se situó así como el punto más gélido de la región y el único que ha rozado la helada a nivel del suelo.

Si bien San Pedro Manrique fue el único municipio en caer bajo cero, otras estaciones de la comunidad rozaron el umbral de la helada, evidenciando una madrugada muy fría en el norte y zonas altas.

La segunda temperatura más baja se registró en Cuéllar (Segovia), con 0,2ºC. Le siguieron Burgos Aeropuerto (Burgos) y el Puerto del Pico (Ávila), ambas con 1,7 ºC, y Aguilar de Campoo (Palencia), que marcó 1,8 ºC. Estos registros confirman que, a pesar de las máximas elevadas, las temperaturas mínimas ya exigen precaución ante el riesgo de heladas tempranas en las zonas más elevadas.

Día de contrastes: calor en Salamanca

El brusco cambio en las mínimas contrasta con la persistencia del calor en otras provincias. El miércoles, la provincia de Salamanca lideró el ranking de temperaturas máximas. Saelices El Chico registró 29,0ºC, mientras que Villarino de los Aires y vitigudino marcaron 28,8ºC. Candeleda, en Ávila, fue el pueblo que alcanzó la temperatura máxima en Castilla y León con 29,6ºC.