Tudanca dice que el compromiso de Sánchez con Castilla y León “no tiene parangón”

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido que el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Castilla y León “no tiene parangón” y ha considerado una “estrategia” de la Junta hablar de “agravios”, algo de lo que, a su juicio, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se ha contagiado de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“El señor Mañueco se levanta haciéndole la pelota al señor Casado y al día siguiente haciéndole la pelota a la señora Ayuso”, ha lamentado Tudanca, quien se ha preguntado para qué sirve el Gobierno de Castilla y León si se culpa de todo al Gobierno de España. “A todo lo que se dedican es a hacer oposición desde el Gobierno de Castilla y León al Gobierno de España”, ha reseñado en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido Tudanca ha criticado a la Junta por no gestionar un “montón de competencias” y ha insistido en que el discurso del agravio es “falso” y no es más que una “estrategia política”.

Como ejemplo, el líder socialista ha recordado la Conferencia de Presidentes que se celebró en Salamanca. “La trajo Pedro Sánchez a la ciudad de la que el señor Mañueco fue alcalde”, ha defendido, y ha recordado los 2.400 millones de euros procedentes del Gobierno de España para Castilla y León.

Además de esto, el líder socialista se ha referido al plan “específico” de empleo para Castilla y León, los 58 millones de euros para la modernización de cuarteles y comisarías, los 54 para digitalización y extensión de banda ancha o los quince para la protección del patrimonio.

En este punto, Tudanca se ha referido también a la apuesta del Gobierno por la descentralización. “Una bandera nuestra con toda convicción, si algo tenemos que hacer en este país es sacar las instituciones de Madrid, descentralizar y luego eso tiene que llegar a nuestra comunidad”, ha señalado.

Así, ha recordado el Centro de Datos de la Seguridad Social y el Museo Nacional de la Fotografía en Soria, el nuevo centro de innovación en Formación Profesional en Segovia, el centro de competencias digitales de Renfe en Miranda de Ebro (Burgos) o el Indibe en León

“El compromiso del Gobierno España con esta comunidad no tiene parangón, que alguien me ponga un sólo ejemplo de lo que han supuesto los gobiernos del Partido Popular con Castilla y León en los últimos cuarenta años no hay ninguno”, ha señalado, tras lo que ha denunciado que mientras el PP está entretenido en “sus estrategias abandona su propia gestión”.

En este sentido, Luis Tudanca se ha referido a la prohibición de la caza del lobo sobre lo que ha considerado que “no hay disputa partidista”, ya que la postura de Castilla y León también es defendida por Asturias y Cantabria, gobernadas por el PSOE.

“En este conflicto hemos estado del lado del Gobierno autonómico y defendiendo los intereses de Castilla y León, con Asturias, con Cantabria, con Galicia, porque nuestra obligación, mi responsabilidad, lo ha sido siempre, es defender a Castilla y León, incluso contra decisiones del Gobierno España que considero equivocadas”, ha señalado, tras lo que ha recordado, no obstante, que se contemplan 20 millones de euros para pagar indemnizaciones a los ganaderos de la Comunidad.

Sobre Navacerrada, el líder socialista ha incidido en que el tema “es diferente”, ya que “lo que está haciendo la Junta es defender los intereses privados de una empresa para la ocupación de suelo público que debería ser para el uso y disfrute de todos”.

“Hasta tal punto es hipócrita lo que están haciendo que, por ejemplo, en la misma provincia tenemos la estación de Pinilla que era propiedad de la Junta y que la Junta no sólo no cuidó, no sólo no promocionó, no sólo no invirtió, sino que se desprendió de ella para dársela al Ayuntamiento de Riaza y y les ha dejado abandonados a su suerte”, ha defendido.

A juicio de Tudanca el gobierno de Fernández Mañueco está utilizando esta situación “haciendo seguidismo de Ayuso” que “está generando este conflicto para tratar de tapar sus vergüenzas.

Por último, en cuanto a financiación autonómica, Tudanca ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez “ha sido valiente” y ha destacado, además, que se introduzca la despoblación para la “mejora” del modelo. Sobre este punto ha defendido el pacto de Comunidad rubricado con el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera la pasada legislatura.

“Es una propuesta técnica, es una propuesta inicial, es una propuesta que se basa en el criterio de los expertos que nombraron las propias comunidades autónomas”, ha aseverado.