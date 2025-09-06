El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Valladolid
El boleto acertante ha sido el 88589
E. P.
Valladolid
Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:05
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 6 de septiembre, ha dejado parte de un primer premio que ha recaído en el número 88589 y ha repartido 1.500.000 euros en Valladolid capital.
En concreto, el número ha sido vendido en la administración de lotería número 11, situada en la calle Manteria, según información aportada por Loterías y Apuestas del Estado.
El segundo premio, por su parte, ha recaído en el número 23563 y ha sido premiado con 300.000 euros, mientras que el tercer premio ha repartido 150.000 euros al número 17996. Los reintegros han sido para los números 9, 4 y 0.
