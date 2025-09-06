Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la administración que ha repartido el premio. E. P.

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Valladolid

El boleto acertante ha sido el 88589

E. P.

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:05

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 6 de septiembre, ha dejado parte de un primer premio que ha recaído en el número 88589 y ha repartido 1.500.000 euros en Valladolid capital.

En concreto, el número ha sido vendido en la administración de lotería número 11, situada en la calle Manteria, según información aportada por Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio, por su parte, ha recaído en el número 23563 y ha sido premiado con 300.000 euros, mientras que el tercer premio ha repartido 150.000 euros al número 17996. Los reintegros han sido para los números 9, 4 y 0.

