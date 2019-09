Silvia Clemente vuelve a la carga. Ahora se ofrece como candidata al Congreso

Silvia Clemente reaparece. Después de su batacazo en las primarias de Ciudadanos a la presidencia de la Junta y el rechazo que encontró en el partido naranja, la expresidente de las Cortes no se cansa de intentarlo. En una entrevista en el programa “Hora 25” de la Cadena Ser, Clemente se ha dejado querer como candidata al Congreso en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. “No puedo decir que vaya a ser candidata al Congreso, no me corresponde a mí esa decisión”, aseguró. Lo que tiene claro es que va a votar a Ciudadanos por “cree” en su proyecto.

Ante la pregunta de cómo fue capaz de ser presidenta de las Cortes con el PP a candidata a las primarias de Ciudadanos en sólo unos días, Clemente vuelve a recurrir a la teoría de la conspiración. Asegura que su episodio de transfuguismo se contó “como si fuera sin transición”, pero en realidad, ella “llevaba mucho tiempo con dificultades y extorsiones del PP”. Describe “ataques insoportables”, asegura que llegaron a “difamarla en lo personal” y a hacerle mobbing y pone como ejemplo que, dentro del partido, “daban consignas” para que le hicieran “el vacío” e incluso no la convocaban a actos de partido. Clemente lo atribuye a una lucha de poder tras el anuncio de la marcha del expresidente popular Juan Vicente Herrera. Además, también denuncia el techo de cristal con el que, según dice, se ha encontrado durante toda su carrera al ser “una mujer preparada y que habla claro”. Y eso, según ha explicado, “da miedo”.