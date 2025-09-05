Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Tabuyo del Monte. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Sánchez reconoce el valor de las BRIF y llama a un gran pacto nacional contra la emergencia climática en León

El presidente del Gobierno ha anunciado durante su visita que impulsará un acuerdo nacional que coordine todas las administraciones en la lucha contra los incendios y el cambio climático

La Gaceta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:20

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este viernes, en nombre del Ejecutivo y del conjunto del país, el «trabajo encomiable, la profesionalidad, el compromiso con el territorio y el inmenso esfuerzo» de las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) frente a los recientes incendios que han afectado a España.

Durante su visita a la base de la BRIF en Tabuyo del Monte (León), Sánchez ha subrayado el despliegue de las 11 brigadas del país, con más de 600 efectivos y más de 200 medios, y ha resaltado la coordinación sin precedentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los voluntarios. «Se ha puesto a todos los efectivos que tiene la Administración General del Estado a disposición para trabajar coordinadamente con las comunidades autónomas afectadas», ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la importancia de garantizar «dignidad salarial», «estabilidad» y mayores recursos para los trabajadores de las BRIF, al tiempo que ha recordado que en 2024 se aprobó un marco básico que mejora sus condiciones laborales. Además, ha instado a las comunidades autónomas a seguir la misma línea para los efectivos bajo su competencia.

En su intervención, Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática que trascienda legislaturas. Según ha explicado, el Gobierno ha elaborado una hoja de ruta participativa para que expertos, ONG, sectores urbanos y rurales y la sociedad en general colaboren en la definición de estrategias coordinadas. «Al final de lo que estamos hablando es de la seguridad de nuestra gente», ha subrayado.

El presidente ha finalizado su intervención ante los medios de comunicación afirmando que el Ejecutivo tiene «una voluntad absoluta» de lograr este gran acuerdo nacional que involucre a partidos, instituciones y sociedad civil para enfrentar de manera conjunta los desafíos derivados del cambio climático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  2. 2 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  3. 3 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  4. 4 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  5. 5 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  6. 6 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  7. 7 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  8. 8 Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua
  9. 9 Qué ha ocurrido este jueves 4 de septiembre en Salamanca
  10. 10 Seis colisiones en menos de 24 horas dejan un balance de siete heridos en Salamanca capital y provincia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Sánchez reconoce el valor de las BRIF y llama a un gran pacto nacional contra la emergencia climática en León

Sánchez reconoce el valor de las BRIF y llama a un gran pacto nacional contra la emergencia climática en León