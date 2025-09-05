Sánchez reconoce el valor de las BRIF y llama a un gran pacto nacional contra la emergencia climática en León El presidente del Gobierno ha anunciado durante su visita que impulsará un acuerdo nacional que coordine todas las administraciones en la lucha contra los incendios y el cambio climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este viernes, en nombre del Ejecutivo y del conjunto del país, el «trabajo encomiable, la profesionalidad, el compromiso con el territorio y el inmenso esfuerzo» de las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) frente a los recientes incendios que han afectado a España.

Durante su visita a la base de la BRIF en Tabuyo del Monte (León), Sánchez ha subrayado el despliegue de las 11 brigadas del país, con más de 600 efectivos y más de 200 medios, y ha resaltado la coordinación sin precedentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los voluntarios. «Se ha puesto a todos los efectivos que tiene la Administración General del Estado a disposición para trabajar coordinadamente con las comunidades autónomas afectadas», ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la importancia de garantizar «dignidad salarial», «estabilidad» y mayores recursos para los trabajadores de las BRIF, al tiempo que ha recordado que en 2024 se aprobó un marco básico que mejora sus condiciones laborales. Además, ha instado a las comunidades autónomas a seguir la misma línea para los efectivos bajo su competencia.

En su intervención, Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática que trascienda legislaturas. Según ha explicado, el Gobierno ha elaborado una hoja de ruta participativa para que expertos, ONG, sectores urbanos y rurales y la sociedad en general colaboren en la definición de estrategias coordinadas. «Al final de lo que estamos hablando es de la seguridad de nuestra gente», ha subrayado.

El presidente ha finalizado su intervención ante los medios de comunicación afirmando que el Ejecutivo tiene «una voluntad absoluta» de lograr este gran acuerdo nacional que involucre a partidos, instituciones y sociedad civil para enfrentar de manera conjunta los desafíos derivados del cambio climático.