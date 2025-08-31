Rescatada una joven de 27 años que no podía salir del Pisuerga El suceso tuvo lugar al paso del río por Valladolid

Bomberos de Valladolid rescataron este sábado a una joven de 27 años que se encontraba en el Pisuerga y no podía salir a la altura de la pasarela peatonal del Museo de la Ciencia.

Los hechos se produjeron a las 21.20 horas, momento en el que el 1-1-2 dio aviso de este rescate a la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó una unidad medicalizada de emergencias (UME). También se activó el centro coordinador de emergencias de la Junta que coordinó el rescate.

Los Bomberos de Valladolid rescataron a la mujer que, tras ser atendida por el personal de emergencias, fue trasladada por la UME al Hospital Universitario Río Hortega.

