Unidad Medicalizada de Emergencias. E. P.

Rescatada una joven de 27 años que no podía salir del Pisuerga

El suceso tuvo lugar al paso del río por Valladolid

E. P.

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:00

Bomberos de Valladolid rescataron este sábado a una joven de 27 años que se encontraba en el Pisuerga y no podía salir a la altura de la pasarela peatonal del Museo de la Ciencia.

Los hechos se produjeron a las 21.20 horas, momento en el que el 1-1-2 dio aviso de este rescate a la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó una unidad medicalizada de emergencias (UME). También se activó el centro coordinador de emergencias de la Junta que coordinó el rescate.

Los Bomberos de Valladolid rescataron a la mujer que, tras ser atendida por el personal de emergencias, fue trasladada por la UME al Hospital Universitario Río Hortega.

