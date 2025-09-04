Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la localización. PORTAL DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Un punto de Castilla y León registra la temperatura más fría de toda España este jueves

Seis de las 10 temperaturas más bajas del país se han registrado en la Comunidad

E. P.

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:24

Castilla y León ha vuelto a destacar este jueves, 4 de septiembre, por sus bajas temperaturas, registrando seis de las 10 mínimas de España. La estación meteorológica de Sanabria, en Zamora, ha marcado la más baja del país con tan solo 3,2 grados.

El resto de temperaturas más frías también se han registrado en la comunidad. Puerto de San Isidro y Cubillas de Rueda, ambos en la provincia de León, han alcanzado 4,0 grados; Navasfrías, en Salamanca, 4,2 grados; y Villaeles de Valdavia, en Palencia, 4,4 grados.

La séptima mínima nacional se midió en Puerto el Pico, Ávila, con 5,0 grados, lugar que ayer había registrado la temperatura más baja del país. Estos datos reflejan la llegada de mañanas frescas y heladas aisladas en zonas de montaña y valles de la región.

