Un pueblo de Castilla y León registra la temperatura más baja de toda España este viernes Lo ha hecho con 2,2 grados

E. P. Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:26 Comenta Compartir

Castilla y León se ha convertido este viernes, 5 de septiembre, en la protagonista del mapa meteorológico nacional al registrar siete de las 10 temperaturas más bajas del país. La estación meteorológica de Cuéllar, en la provincia de Segovia, ha marcado la mínima con apenas 2,2 grados, situándose como el punto más frío de España en la jornada.

La región destaca también por concentrar cuatro de las cinco temperaturas más bajas del país. A Cuéllar, le siguen Puerto el Pico, en Ávila, con 2,4 grados; Sanabria, en Zamora, con 2,8 grados; y Ucero, en Soria, junto con Puerto de San Isidro, en León, ambas con 3,6 grados.

Además, la novena temperatura más baja se ha registrado en San Pedro Manrique (Soria) con 4,2 grados. Este episodio refleja la entrada de aire frío en la comunidad, que podría mantenerse durante los próximos días y anuncia mañanas especialmente frescas en buena parte de Castilla y León.