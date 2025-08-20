Protección Civil responde al PP que «no es momento de polémicas» y le pide «trabajar y sumar esfuerzos» Virginia Barcones asegura que «no es el momento de polémicas» y destaca la coordinación inmediata con las comunidades autónomas y el Mecanismo Europeo de Protección Civil

E. P. Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:50 Comenta Compartir

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha respondido a las críticas del PP sobre la actuación del Gobierno frente a los incendios forestales, asegurando que «no es el momento de polémicas, sino de trabajar y sumar esfuerzos».

En una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE, Barcones destacó que lleva 11 días dedicándose plenamente, junto a todos los profesionales de emergencias, a combatir los incendios que afectan al país. Subrayó que desde el Centro Nacional de Alertas y Emergencias se ha atendido «de manera inmediata» cada requerimiento de las autoridades autonómicas y que desde el primer momento se activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

El PP, a través de su coordinador de Interior y Emergencias, Antonio Sanz, había criticado que el Ejecutivo central «no está a la altura» y que los medios solicitados por presidentes autonómicos y responsables de emergencias «no han llegado ni están llegando».

Barcones concluyó haciendo un llamamiento a la unidad y la colaboración, señalando que habrá tiempo para reflexionar y rendir cuentas sobre la gestión realizada una vez controlados los incendios.