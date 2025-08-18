Las peticiones de Mañueco al Gobierno para acabar con los incendios de Castilla y León El presidente de la Junta ha insistido en la necesidad de sacar todos los esfuerzos del Ejército y todos los esfuerzos del mecanismo de colaboración europea

A la derecha, Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco, durante la visita que el presidente del Gobierno hizo este domingo, 17 de agosto, a León.

Elena Martín Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 10:42 Comenta Compartir

48 horas después de solicitar al presidente del Gobierno más medios del Ejército para combatir los incendios forestales que están arrasando Castilla y León, las peticiones que la Comunidad ha realizado siguen sin ser atendidas. Y es que, según el jefe del Gobierno regional, los recursos que, ahora mismo, se necesitan para hacer frente a los 27 focos que se encuentran activos en la Comunidad figuran 25 bulldozers con maquinistas, 1.000 soldados, 15 vehículos nodriza, 15 puestos de mando avanzado, 20 helicópteros de transporte de personal, 10 helicópteros bombardero de agua, atención logística completa y drones con visores térmicos para detección de puntos calientes.

Cuarenta y ocho horas después de pedir al presidente del Gobierno más medios del Ejército contra los incendios, no hemos recibido nada de los recursos solicitados. Seguimos esperando:



-25 BULLDOZER CON MAQUINISTAS. ❌ NO



-1.000 SOLDADOS. ❌ NO



-15 VEHÍCULOS NODRIZA. ❌ NO… — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 17, 2025

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en la necesidad de todos los esfuerzos del Ejército y todos los esfuerzos del mecanismo de colaboración europea, ante la situación más crítica de los últimos años.

Mañueco ha apelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien reapareció este domingo en Orense y León sin ofrecer soluciones concretas y ambiciosas para la emergencia. El líder regional subrayó la necesidad de «entendimiento y no enfrentamientos políticos» y reclamó un mayor apoyo de los medios del Ejército y de los refuerzos europeos ante unas «circunstancias excepcionales».

El presidente del Ejecutivo anunció la incorporación de 500 nuevos efectivos del Ejército de Tierra, una cifra que, según Mañueco, resulta claramente insuficiente frente al impacto devastador del fuego. Mientras, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros de Salamanca ha desplazado maquinaria a Ávila para proteger embalses y garantizar el suministro de agua potable, pero no participa en labores de perimetración, como sí lo hizo en Monsagro en 2022.

«¿Qué tenemos que hacer, qué tiene que pasar para que Sánchez nos mande más ayudas? La pedimos y pedimos y no nos llega», lamentaba el presidente de la Junta de Castilla y León este domingo, recordando que hace quince años los ingenieros ya eran responsables de la extinción y los cortafuegos, y subrayando que la Comunidad necesita «el refuerzo inmediato del Ejército, que no llega».