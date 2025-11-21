La nieve obliga a usar cadenas en 16 tramos de carreteras de Castilla y León Prohibido el tránsito de camiones en la N-627 y se pide precaución en otras 7 vías estatales, incluidas la AP-66 y la A-67

E. P. Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

La nieve caída en las últimas horas supone obliga a circular con cadenas en un total de 16 tramos de carreteras de la comunidad, de las cuales cinco se encuentran en la provincia de Burgos, diez en la de León --incluidas tres vías de la red estatal-- y otra más en Palencia.

Así lo señala la Dirección General de Tráfico (DGT) en la información que ofrece en la web de Incidencias de circulación, que no informa de tramos de carreteras cerrados salvo uno situado en la A-62 en Castellanos de Moriscos en Salamanca, si bien en este caso se debe a un obstáculo fijo.

La provincia más afectada es la leonesa, donde se obliga a usar cadenas para circular por diez tramos, de los cuales tres corresponden a vías de titularidad estatal como la N-621 entre Llanaves de la Reina y el límite con Cantabria, la N-625 en el puerto del Pontón y la N-630 entre Arbas del Puerto y Ventosilla de la Tercia y entre Torneros y Busdongo de Arbas, hacia el puerto de Pajares.

Además, se necesitan cadenas en las carreteras LE-215 en Boca de Huérgano, LE-234 en Puente Almuhey, CL-635 en Vegacervera, así como en el puerto de Ventana, en el límite con Asturias.

A primera hora de la mañana se pedía precaución para circular por la AP-66 a su paso por Fresno del Camino, pero a las 10.30 horas el aviso ya ha desaparecido de la web de la DGT.

En la provincia de Burgos, se obliga a usar cadenas en los puertos de Lunada, La Sía y Estacas de Trueba, ambos en las cercanías de Espinosa de los Monteros (Burgos), así como en la carretera CL-629 en entre Villacomparada de Rueda y Gayangos y entre Cernégula y Valdenoceda.

Además, se ha prohibido el paso de camiones por la N-623 entre Quintanilla-Escalada y Villamediana de San Román y se pide precaución en las nacionales N-623 entre San Martín de Ubierna y Quintanilla-Escalada, en la N-627 entre Castillo de Rucios y Puentetoma (Palencia) y en la N-234 entre Hortigüela y Sarracin.

En Palencia, se obliga a usar cadenas en la CL-627 por el puerto de Piedrasluengas; mientras que se pide precaución en la autovía A-67, entre Camesa de Valdavia y el límite con Cantabria.