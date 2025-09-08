Mañueco desea un buen inicio de curso y ensalza la Educación en Castilla y León El presidente destaca el esfuerzo conjunto de alumnos, docentes y familias y avanza que este curso la Comunidad superará los 404.000 estudiantes

E. P. Valladolid Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:46

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado sus mejores deseos a los alumnos en el inicio del curso escolar y ha agradecido a docentes y familias su labor, resaltando que «entre todos» contribuyen a que el sistema educativo de Castilla y León sea uno de los mejores del país.

A través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, Mañueco subraya la importancia del trabajo conjunto para que la educación en la Comunidad también se sitúe entre las «mejores del mundo» y anima a la comunidad educativa a seguir alcanzando «nuevas metas».

Se prevé que este curso Castilla y León supere su récord de alumnos, con un total de 404.167 estudiantes, un 0,70% más que el año pasado, impulsado por el crecimiento de la Formación Profesional y la Educación de 0 a 3 años.