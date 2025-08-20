Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. EUROPA PRESS

Mañueco: «Confío en el consejero de Medio Ambiente»

El presidente de la Junta ha reiterado este miércoles su confianza en Juan Carlos Suárez Quiñones

Marian Vicente

Marian Vicente

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:11

El presidente de la Junta ha reiterado este miércoles su confianza en el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha estado al frente de los incendios producidos en Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que Suárez Quiñones, al que no se ha visto ni en las reuniones preparatorias de las ayudas ni en las comparecencias que ha tenido desde los puestos de seguimiento de los incendios, «está donde tiene que estar: trabajando en la coordinación». También ha asegurado que hoy sí ha participado en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

También ha manifestado su apoyo total y absoluto a todos los profesionales y técnicos que forman el operativo contra incendios de Castilla y León y también en sus decisiones. El presidente defiende así a los trabajadores contra incendios de las acusaciones que ha hecho el Gobierno de España, que ha dicho que se han rechazado puestos de mando y también alojamientos que no se han utilizado. «Un director de operativo es el que sabe cuándo se tiene que utilizar un recurso y cuando es mejor utilizar otro».

