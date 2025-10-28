El lugar más frío de toda España está en Castilla y León: el termómetro se congeló a -5ºC este martes Las heladas débiles dispersas han propiciado que los termómetros marcasen la mínima del país

La Gaceta Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

El frío ya está aquí. En las últimas semanas las temperaturas han comenzado a bajar en Castilla y León hasta el punto que este martes 28 de octubre las heladas débiles dispersas han propiciado que el Puerto del Pico, en Ávila, con -5 grados haya marcado la mínima de España. Ayer, este lugar ya fue el lugar más frío de la Región.

Cuéllar, en Segovia, con -2,7 grados y Robleda-Cervantes, -2,5 en la comarca zamorana de Sanabria, también se cuelan entre las temperaturas más frías del país. .

Otras dos localidades de Castilla y León están este martes entre las diez más frías de España son San Pedro Manrique, en Soria, con -2,2 grados, y Aguilar de Campoo, en Palencia, con dos bajo cero.

Después de los -5ºC de Puerto del Pico a las 06:20 de la mañana, le siguen Reinosa en Cantabria, con -4,1ºC, y Nerpio en Albacete, con -2,8ºC.

Este martes se prevé en Castilla y León tiempo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a cielo nuboso en el oeste y a intervalos nubosos en el resto.

Habrá esas precipitaciones débiles, localmente fuertes, en el suroeste a partir de mediodía, ocasionalmente con tormenta, y que se irán extendiendo al resto del tercio oeste, y de forma más débil y dispersa al resto de la Comunidad.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los dos grados de León, Palencia y Burgos y los 5 de Segovia; con máximas entre los 17 de León y los 20 de Salamanca, Soria y Zamora.