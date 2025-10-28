Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se protege del frío con una bufanda. EUROPA PRESS

El lugar más frío de toda España está en Castilla y León: el termómetro se congeló a -5ºC este martes

Las heladas débiles dispersas han propiciado que los termómetros marcasen la mínima del país

La Gaceta

Salamanca

Martes, 28 de octubre 2025, 10:57

Comenta

El frío ya está aquí. En las últimas semanas las temperaturas han comenzado a bajar en Castilla y León hasta el punto que este martes 28 de octubre las heladas débiles dispersas han propiciado que el Puerto del Pico, en Ávila, con -5 grados haya marcado la mínima de España. Ayer, este lugar ya fue el lugar más frío de la Región.

Cuéllar, en Segovia, con -2,7 grados y Robleda-Cervantes, -2,5 en la comarca zamorana de Sanabria, también se cuelan entre las temperaturas más frías del país. .

Otras dos localidades de Castilla y León están este martes entre las diez más frías de España son San Pedro Manrique, en Soria, con -2,2 grados, y Aguilar de Campoo, en Palencia, con dos bajo cero.

Después de los -5ºC de Puerto del Pico a las 06:20 de la mañana, le siguen Reinosa en Cantabria, con -4,1ºC, y Nerpio en Albacete, con -2,8ºC.

Este martes se prevé en Castilla y León tiempo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a cielo nuboso en el oeste y a intervalos nubosos en el resto.

Habrá esas precipitaciones débiles, localmente fuertes, en el suroeste a partir de mediodía, ocasionalmente con tormenta, y que se irán extendiendo al resto del tercio oeste, y de forma más débil y dispersa al resto de la Comunidad.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los dos grados de León, Palencia y Burgos y los 5 de Segovia; con máximas entre los 17 de León y los 20 de Salamanca, Soria y Zamora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  2. 2 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  3. 3 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  4. 4 Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento
  5. 5 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  6. 6 «Nos han engañado muchas veces»
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre
  8. 8 El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial
  9. 9 Suben los casos de bullying y piden que sea delito en menores de 14 años: «Te pego hoy que mañana ya no puedo»
  10. 10 «Le colgaban de las espalderas, le empujaban por las escaleras... Hay un momento en el que dejan de ser cosas de niños»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El lugar más frío de toda España está en Castilla y León: el termómetro se congeló a -5ºC este martes

El lugar más frío de toda España está en Castilla y León: el termómetro se congeló a -5ºC este martes