La Junta aboga por adelantar el toque de queda, limitar más la movilidad y que el Gobierno central prepare la herramienta para decretar el confinamiento domiciliario

“Estamos en una situación de extrema gravedad. La curva es una pared similar a la de marzo”. Con estas palabras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha alertado este jueves de la crítica situación de la pandemia tras el brutal incremento de contagios en los últimos días. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, Igea ha destacado los esfuerzos que ha hecho España para frenar la pandemia y cómo la situación de otros países del entorno es mucho más grave, pero advierte de un dato: “en dos semanas hemos hecho el mismo recorrido de crecimiento de los contagios que en cuatro mese en verano. Estamos en una pared”.

El vicepresidente del Gobierno regional cree que en los próximos días vamos a tener “entre 50 y 60 muertos diarios e incluso más” en el conjunto de Castilla y León. “Esto quiere decir que vamos a tener que utilizar todas nuestras camas de intensivos para pacientes con la COVID-19”. Igea ha insistido que “ningún sector es culpable ni responsable de esta situación”.

“Recomendamos que los ciudadanos se queden en casa y solo se muevan para ir al trabajo. Que no mantengan contacto con personas que no sean sus convivientes. Vamos a llegar hasta donde las leyes nos los permitan”, ha asegurado Igea. “Vamos a intentar mantener la actividad económica en la medida de lo posible, pero por favor, no salgan de sus casas”, han insistido.

El vicepresidente de la Junta ha lanzado un mensaje al Gobierno central. “Debe tener la herramienta para proceder a un confinamiento, breve pero que permita controlar la transmisión del virus. Llamamos a la responsabilidad al ministro de Sanidad y al presidente del Gobierno. Es razonable replantearse el estado de alarma y tener preparada la herramienta para en muy pocos días proceder al confinamiento domiciliario”. Este confinamiento no tendría las mismas características que el de marzo, ya que se permitiría la salida de los ciudadanos a la calle para dar paseos y consistiría fundamentalmente el limitar la actividad y fomentar el teletrabajo.