Jorge Rey alerta de la llegada de consecuencias inmediatas por el huracán Erin a España: «Empezará este domingo...»

El joven meteorólogo burgalés ha avisado de que nadie podrá relajarse, ya que septiembre podría empezar con episodios de mucho calor

La Gaceta

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:09

El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey ha alertado de un aumento de la inestabilidad atmosférica en varias regiones de España durante las próximas horas. Y es que, según lo que ha difundido en su último vídeo publicado en su canal de YouTube, se esperan fuertes tormentas en varios puntos del país y, especialmente, en zonas como el Valle del Ebro. Además, las últimas actualizaciones según sus cabañuelas indican un refuerzo de esas precipitaciones que se esperan en el norte y en diversos puntos del Mediterráneo, sobre todo a raíz del huracán Erin, que se formó el 11 de agosto en el Atlántico oriental y que ha dejado una serie de consecuencias devastadoras a su paso por varias regiones.

Después de un viernes marcado por las lluvias que han afectado especialmente a Valencia, este domingo comenzará a notarse un incremento de la inestabilidad en el sur del país y en los Pirineos. Entre el lunes y el martes, se prevé la llegada de tormentas a Granada, que, posteriormente, se extenderán a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña. Canarias también registrará episodios de inestabilidad en los próximos días.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso progresivo a lo largo de la próxima semana. No obstante, el tiempo seguirá siendo agradable, con temperaturas más templadas en el pasillo atlántico. Pese a ello, Rey advierte de que nadie debe relajarse, ya que la profundización de las borrascas en la Península Ibérica generará masas de aire africano que podrían provocar temperaturas superiores a los 30ºC en algunos puntos del país.

Es por ello por lo que Jorge Rey insiste en extremar la precaución durante los episodios de tormentas, especialmente en zonas vulnerables, y recomienda seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas en los próximos días.

