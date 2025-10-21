El INE confirma cuál es el pueblo más rico y el más pobre de todo Castilla y León En Salamanca destacan Villaverde de Guareña, con 18.573 euros de renta por persona, y Bogajo, con 9.849 €

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2023, vuelven a poner de manifiesto las profundas desigualdades económicas que existen entre los municipios de Castilla y León. Mientras algunas pequeñas localidades destacan por tener rentas medias que superan los 22.000 euros por persona, otros no alcanzan ni los 9.000, evidenciando un fuerte contraste entre el norte y el sur y lo urbano y lo rural.

El pequeño municipio vallisoletano de Camporredondo, situado en la comarca de Tierra de Pinares y con apenas 150 vecinos, se ha convertido en el pueblo con mayor renta por persona de toda la Comunidad, con 22.684 euros de media. Muy cerca, le siguen Navas de Riofrío, en Segovia, y Hortigüela, en Burgos, que completan el podio regional de los municipios con más dinero.

En Castilla y León, el municipio con menor renta por persona en 2023 fue Encinedo (León), con 616 vecinos y 8.606 euros, seguido de cerca por Pajares de la Lampreana (Zamora), con 9.819 euros, y Bogajo (Salamanca), con 9.849 euros.

A nivel nacional, los municipios españoles mayores de 2.000 habitantes con mayor renta media por persona en 2023 fueron Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 30.524 euros, Matadepera (Barcelona), con 26.720 euros, y Boadilla del Monte (Madrid), con 26.668 euros, una lista que se ha mantenido estable durante los últimos años. Por el contrario, los de menor renta neta anual media fueron Iznalloz (Granada), con 8.399 euros, El Palmar de Troya (Sevilla), con 8.688 euros, y Huesa (Jaén), con 8.825 euros.

Por provincias, los municipios con mayor y menor renta media por persona fueron:

ÁVILA: Navalacruz (18.362 euros) y El Hoyo de Pinares (10.412 euros).

BURGOS: Hortigüela (22.506 euros) y Anguix (12.317 euros)

LEÓN: Santa María de Ordás (19.209 euros) y Encinedo (8.606 euros)

PALENCIA: Meneses de Campos (19.354 euros) y Lagartos (12.421 euros)

SALAMANCA: Villaverde de Guareña (18.573 euros) y Bogajo (9.849)

SEGOVIA: Navas de Riofrío (22.559 euros) y Villeguillo (11.609 euros)

SORIA: Candilichera (20.450 euros) y Espejón (11.243 euros).

VALLADOLID: Camporredondo (22.684 euros) y San Román de Hornija (10.179 euros)

ZAMORA: Pajares de la Lampreana (9.819 euros) y San Esteban del Molar (18.577 euros).

Camporredondo, el municipio más rico de la Comunidad

Situado en la comarca de Tierra de Pinares, Camporredondo se encuentra en el valle del arroyo Masegar, rodeado de cerros y páramos de pinares, entre los ríos Duratón, Cega y Duero. Con una altitud de 799 metros sobre el nivel del mar, posee una rica historia que se remonta al siglo XIII, con su primera mención escrita en 1258. Entre su patrimonio, destaca la iglesia gótica de Nuestra Señora de la Asunción y la ermita del Cristo del Amparo, construida en el siglo XVIII.

La economía de Camporredondo ha estado tradicionalmente basada en la agricultura, con cultivos de cereales, patatas y ajos, además de una significativa superficie de pinar explotable forestalmente.

Encinedo, el más pobre

El municipio de Encinedo forma parte de la comarca de la Cabrera, una zona montañosa que se caracteriza por su belleza natural y su arquitectura tradicional de pizarra. A pesar de su entorno pintoresco, Encinedo enfrenta desafíos económicos significativos. Y es que su baja renta per cápita puede estar vinculada a factores como la despoblación, la falta de diversificación económica y la limitada presencia de industrias o servicios que generen empleo y riqueza en la zona.