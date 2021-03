Igea: “No me voy a afiliar al PP”

“Yo no me voy a afiliar al PP”. Así de tajante ha sido este jueves el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, al ser preguntado sobre el trasvase de cargos de Cs a la formación ‘popular’. “Yo estoy aquí para hacer política en la que creo. No habrá trasvase por mi parte ni tampoco por parte de los procuradores de Ciudadanos en las Cortes”, ha asegurado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

El vicepresidente del Ejecutivo regional ha asegurado al mismo tiempo que en Castilla y León PP y Cs no se han planteado firmar un acuerdo como el de Andalucía, donde Juanma Moreno y Juan Marín han blindado su acuerdo de Gobierno. “Aquí no nos hemos planteado firmar ningún acuerdo como el de Andalucía, porque estamos de en la misma sintonía. Pero no tendríamos problema en hacerlo”. Igea ha asegurado que se fía de la palabra del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, “porque es una persona honesta y no se dedica a comprar voluntades en nuestro partido”.

Acerca de la moción de censura planteada por el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, y que se debatirá el próximo lunes 22 de marzo, Igea afirma que no le consta ningún intento de compra de voluntades de procuradores de su partido “más allá de lo que ha dicho Tudanca”. “Es posible que el señor Tudanca haya hablado con alguien, no lo niego, pero es posible que ese alguien no sea nadie”, ha aseverado.