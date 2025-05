Golpe a la 'Mafia del Cobre': desarticulado un grupo criminal con decenas de robos en Castilla y León y otras siete comunidades

La Gaceta Jueves, 29 de mayo 2025, 11:32 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo criminal altamente estructurado, conocido como la 'Mafia del Cobre', responsable de, al menos, 102 robos de cableado en ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, donde su actividad ha causado importantes daños en infraestructuras críticas.

Según ha adelantado la Agencia EFE, la investigación, denominada 'Operación Kuroma', comenzó en junio de 2024 en la provincia de Valencia, tras detectarse 37 robos en apenas 48 días y la aparición sistemática de pintadas firmadas con el nombre del grupo en los lugares asaltados. La operación, en la que ha colaborado la policía rumana, ha culminado con 21 detenidos, de los cuales 13 ya han ingresado en prisión, y la recuperación de 20 toneladas de metal sustraído.

La organización, con base en Madrid, actuaba a diario desplazándose por comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y, especialmente, Castilla y León, donde han causado un impacto notable en instalaciones industriales, agrícolas y servicios esenciales. Los objetivos más frecuentes eran instalaciones fotovoltaicas, depuradoras y bodegas, donde sustraían cables de gran grosor. En algunos casos, los robos provocaron la interrupción del suministro eléctrico y de agua, afectando directamente a la población.

En Salamanca, su actividad ha dejado una huella especialmente visible. Uno de los robos de cableado acometido provocó en la provincia un caos ferroviario que dejó tirados a 10.700 pasajeros, siendo este un suceso que generó debate público sobre si se trató de sabotaje o delincuencia organizada. Además, según fuentes de Adif, se registró otro robo —hasta ahora no trascendido— de un tramo de catenaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, que no tuvo consecuencias en el tráfico ferroviario debido a que ese corredor aún no estaba electrificado.

Asimismo, en septiembre, se produjo la detención de seis integrantes de otra célula criminal de la red, afincada en Córdoba, que había actuado en la provincia, así como en las provincias de Huesca y Zaragoza. En total, se recuperaron 3.500 kilos de cobre robado en esta operación paralela.

Según la Guardia Civil, la banda operaba de forma jerarquizada y meticulosa. Mientras unos miembros ejecutaban los robos, otros recogían información previa y una tercera parte se encargaba de la venta del material robado. Actuaban en «rondas» de varios días, organizados en células semiautónomas, y financiaban sus actividades mediante un «bote» común que aseguraba la implicación únicamente de miembros comprometidos y excluía a personas con adicciones o deudas.

El grupo también robaba carburante y vehículos para su logística, y enviaba el cobre sustraído a un punto de la Comunidad de Madrid, donde era refundido y vendido. El valor total de los bienes robados supera los 2,5 millones de euros.

La desarticulación se desarrolló en tres fases: en la primera, se detuvo a once miembros tras cometer dos robos; luego se realizaron registros en tres domicilios de Getafe con seis nuevas detenciones; y finalmente se arrestó a otros cuatro integrantes, incluido el encargado de vender el cobre. Los detenidos, de entre 20 y 33 años, están acusados de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, robo de vehículos, usurpación del estado civil y receptación.

La operación ha sido dirigida por la Guardia Civil de la Compañía de Sagunto, en colaboración con las comandancias de Madrid y Cuenca, y las diligencias se han entregado al Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto.