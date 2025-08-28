Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Gadis llega a los 47 supermercados en Castilla y León con una apertura en Valladolid

La empresa de origen gallego con capital 100% nacional confirma su apuesta por esta comunidad, donde proporciona empleo a más de 1.800 personas. Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora son las provincias en las que Gadis está presente

La Gaceta

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:47

Gadis refuerza su presencia en Castilla y León con la apertura en Valladolid del supermercado número 47 en esta comunidad, en la que genera más de 1.800 puestos de trabajo directos. El nuevo punto de venta supone un impulso a la creación de empleo de calidad: 42 nuevos profesionales se incorporan al equipo humano de la compañía para proporcionar una atención diferencial, principalmente, en las secciones de producto fresco: pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería.

El nuevo establecimiento de la compañía de capital 100% nacional abrirá sus puertas en Paseo de Zorrilla 58 y será el Gadis número 23 de la provincia de Valladolid, sumándose a los que ya prestan servicio en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

En esta comunidad autónoma, GADISA Retail, empresa a la que pertenece Supermercados Gadis, también dispone de un centro logístico en Medina del Campo y una plataforma de redistribución de pescado y marisco fresco en Valladolid, que permite una distribución más ágil a los puntos de venta y proporcionar mejor servicio a los clientes.

Gadis ha diseñado el establecimiento siguiendo criterios de accesibilidad y las diferentes secciones están configuradas de forma que permiten a los clientes realizar una compra cómoda y rápida. En materia de sostenibilidad medioambiental, cuenta con avanzados sistemas de climatización e iluminación para conseguir una mayor eficiencia energética.

