El juez “da un tirón de orejas” a la Junta tras autorizar el confinamiento de Aranda

Una decisión, aclara, que no se adopta , “ni ahora se ratifica”, con base en la “gravedad” que haya adquirido la enfermedad en los pacientes de la localidad, dado que en la propia solicitud consta, continúa el auto, que el 92,5 por ciento de los enfermos son asintomáticos y existen “sólo dos hospitalizados”, “sino por la constancia clara de que existe una transmisión comunitaria en esta localidad cuyos focos no han podido ser determinados por los mecanismos de rastreo de la Junta, lo que hace que se pueda decir que la enfermedad se encuentra fuera de control dentro del ámbito de esta localidad”.

Así lo señala el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que refleja que esta ratificación tendrá de inicio una duración “máxima” de siete días . “Dos días antes de la finalización de cada periodo, el responsable del servicio de localización y rastreo deberá enviar a este juzgado un informe sobre la situación de los focos, así como los indicios que tenga de la existencia de otros no detectados. Recibida la misma, y antes de la conclusión de ese plazo, el juzgador decidirá sobre la continuación o no de la medida”, añade.

“¡Se están haciendo las cosas rematadamente mal, tanto en la calle como en los bares, donde no se guarda la distancia adecuada, y encima la policía no impone las multas que debería!”, se queja indignado.

También la situación ha afectado a aquellas personas que han decidido pasar sus vacaciones tanto en Aranda como en otras localidades próximas, entre ellas José Luis, durante estas dos semanas en Torregalindo pero vecino de San Sebastián.

Es un asiduo de las compras en la villa arandina, a la que acude a diario para aprovisionarse de víveres y del periódico. “Sigo viniendo a comprar porque la comida no perdona, pero ahora ya no me tomo el cafecito antes de volver”, explica con una sonrisa este veraneante, en la misma línea que Andrés, vecino de otra localidad situada a unos 4 kilómetros que, como así coincide con los anteriores, asegura que era algo que se veía venir, aunque añade que a él no le afecta mucho porque prácticamente no sale del pueblo.

En la misma línea se manifiesta Carlos Simón, natural de Aranda pero vecino de Fuentespina, que, acompañado de un familiar, ha acudido a la villa para una consulta médica, así como José Alberto Calvo, de Quintana del Pidio, también de visita para realizarse una prueba del coronavirus debido a que el lunes será sometido a una operación para corregir una hernia inguinal.

Para este último, la situación, amén de los contratiempos e incomodidades, plantea sobre todo problemas económicos, “sobre todo cuando parecía que las cosas iban en la línea de arreglarse”.