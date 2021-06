El Gobierno quiere reducir el aforo en los bares y Castilla y León no se opone

La Junta de Castilla y León no se opone a las medidas del Gobierno, presentadas este miércoles por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La postura de la consejera Verónica Casado no ha sido tenida en cuenta y la votación se ha saldado con diez comunidades votando a favor de la postura del Ministerio, seis votos en contra (las comunidades gobernadas por el PP como Galicia, Madrid, Murcia y Andalucía, además de Cataluña y País Vasco) y la abstención de Melilla y Castilla y León, que este mismo jueves encomendará a Francisco Igea que explique cuáles son los pasos que va a dar al respecto.

La Junta modificó a principios de mayo las restricciones que se aplican en cada nivel. Así, desde el nivel 3 ya permite un 50% de aforo en interiores, mientras que el documento del Ministerio habla de un tercio de aforo incluso en el nivel 2.

Lo paradójico es que la consejera, Verónica Casado, no ha votado en contra de este acuerdo, sino que se ha abstenido. Según apuntan fuentes de la Junta de Castilla y León, la decisión no de votar en contra responde a que “durante toda la pandemia se ha defendido que en España todos tengan las mismas normas”. “Lo que se ha hecho es argumentar en contra. Se ha defendido que no podemos seguir aplicando unas restricciones ideadas hace meses porque ahora los hospitales están muchísimo mejor y la vacunación ha cambiado todo el escenario”, añaden.

Hasta la inmunidad

Lo que ha pactado el Consejo Interterritorial es que hasta que que España no alcance la inmunidad de rebaño (el 70% de la población vacunada), calculada por Sánchez para el 14 de agosto, las restricciones en hostelería y ocio nocturno serán las mismas para todos. En hostelería se ha determinado que no se superará el aforo del 50% en ningún caso, aunque en ‘nueva normalidad’ podrá ser del 60% si se garantiza ventilación y calidad del aire. Las terrazas podrán estar al 100% con 1,5 metros de distancia entre sillas.