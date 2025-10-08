Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas En ambos casos, permanecerá vigente de 14:00 horas a 21:59 horas

Imagen de una tormenta que tuvo lugar en Salamanca el pasado mes de mayo tomada por Florencio Rodríguez Vallejo.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:06

Parece que el 'veranillo' que estamos viviendo estas primeras semanas del otoño va a llegar a su fin, al menos en dos provinicas de Castilla y León, en las que se espera que este miércoles 8 de octubre llueva con intensidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido un aviso amarillo en las provincias de Ávila y Segovia, concretamente en los Sistemas Centrales de cada una, que va desde las 14:00 horas hasta las 21:59.

Se prevé que la precipitación acumulada en una hora sea de 15 mm. En cuanto al resto del país, gran parte de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla La-Mancha y el sur de Aragón, también se encuentran bajo aviso amarillo por intensas lluvias y, además, tormentas.

Ampliar Mapa de la AEMET con las zonas bajo aviso amarillo este miércoles. AEMET