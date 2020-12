Distribuir la vacuna COVID a 80 grados bajo cero: el rompecabezas de logística para Castilla y León

Castilla y León cuenta con recibir un primer ‘cargamento’ con 300.000 dosis de la vacuna COVID de Pfizer para administrar al personal sociosanitario y a los internos de residencias de ancianos o personas con discapacidad.

La directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, avanzó las líneas maestras de la vacunación en Castilla y León que va a encontrar el principal escollo en la logística: cómo organizarse para mover una vacuna que debe conservarse a 80 bajo cero.

“Va a ser difícil llegar a todos los puntos de vacunación normales como hacemos con la vacuna de la gripe”, explicó.

Pacheco detalló que esta vacuna llega en “viales con 1.000 dosis mínimas en cada envío”, lo que dificulta abrir un vial para utilizarlo en zonas donde no se van a utilizar todas las dosis.

El problema, prevén, se resolverá cuando lleguen otros modelos de vacuna a partir de la segunda y tercera fase de la vacunación, pero hasta entonces “se están estudiando al detalle los puntos de distribución y el calendario”.

“El proceso de logística y distribución de esta vacuna es complicado, por lo que manejamos tres escenarios. El primero es el de conservar la vacuna a los 80 grados bajo cero que se indican. La segunda opción es conservarla entre 2 y 8 grados, pero tendría un periodo de caducidad muy rápido -por lo que habría que administrarla inmediatamente-, mientras que la tercera opción es preparar unas cajas de laboratorio para que la vacuna dure en torno a una semana”, informó Carmen Pacheco.

Pacheco ha explicado que en la primera fase no hay problema ya que en cada caso la vacuna se suministrará en el lugar en el que están sus destinatarios: las residencias o los centros sanitarios. Y para las otras fases es posible que se habilite algún otro punto de suministro distinto a los actuales, que son los centros de salud.

Medidas para Navidad. Verónica Casado explicó que ha pedido al Ministerio un margen para poder ser “más restrictiva” respecto a las medidas que se pacten en el Consejo Interterritorial de Salud para afrontar la Navidad: “Hemos propuesto perimetrar, que las reuniones familiares sean de un máximo de seis personas, que no se permitan las comidas de trabajo, insistir en la importancia de recomendar no viajar, mantener el toque de queda, evitar público en las cabalgatas, limitar los aforos en las visitas a belenes, no permitir celebración de campanadas en las plazas o permitir el deporte sin público”.

Respecto a si los menores deberían computar en ese máximo de seis personas por reuniones familiares, la propuesta de Castilla y León es que sí deben ser contabilizados. “Si acaso, los niños que aún van en coches pueden excepcionarse, pero los menores no dejan de ser personas”, apuntó Carmen Pacheco.