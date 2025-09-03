El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección La localidad tiene menos de 100 habitantes que estarán muy pendientes de las evoluciones de su paisano con los de Luis de la Fuente

E.P. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Hay pocas posibilidades, por estadística, de que un chaval de un pueblo de menos de 100 habitantes acabe jugando en el fútbol al más alto nivel. A veces sucede como horas atrás y un futbolista de un diminuto pueblo de Segovia ha sido convocado por la Selección Española. Se trata de Jorge de Frutos, excanterano del Madrid y jugador del Rayo Vallecano, que es natural de Navares de En medio, municipio segoviano que cuenta con 92 habitantes censados.

El delantero confesó que «es un sueño, algo inimaginable» ir convocado con la selección española absoluta, una «sorpresa muy agradable» que afronta «con muchas ganas» y gracias a sus familiares, que «han aportado su granito de arena». «Es un sueño, algo inimaginable, pero ya estoy aquí, con muchas ganas», expresó.

Navares de Enmedio es uno de los pueblos más dinámicos de su entorno. A pesar de su reducida población (que se multiplica durante los fines de semana y los meses de verano) el pueblo cuenta con varios comercios (carnicería, panadería, farmacia, bares y hasta una residencia de ancianos) que dan servicio a varios pueblos de la zona. Es más, uno de los bares es regentado por su familia. El futbolista ha declarado en numerosas ocasiones, que se acerca hasta allí cuando sus obligaciones se lo permiten.

El caserío tradicional de Navares de Enmedio es de piedra, de una o dos plantas. Las casas se distribuyen formando calles irregulares que conducen a las tres plazas que se forman ante el Ayuntamiento, la iglesia y la Residencia.

La iglesia de Santiago Apóstol es la principal construcción de Navares de Enmedio. Se trata de un edificio del siglo XVI, que se construyó reaprovechando los materiales de otra iglesia más antigua.

Temas

Castilla y León