Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de la Diputación provincial en el incendio de La Alberca. ARCHIVO

Destinados 104.500 euros para autónomos y pymes afectados por los incendios

El objetivo es que se pueda mantener su actividad y el empleo en la zona

E. P.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:48

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente de 19 solicitudes (ocho en la provincia de León, dos en Salamanca y nueve en la provincia de Zamora) por valor de 104.500 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este segundo bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 33 solicitudes, de autónomos y Pymes por valor de 181.500 euros, tras la aprobación del Consejo de Gobierno de semana pasada de 14 ayudas por valor de 77.000 euros (7 en León y 7 en Zamora).

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata, detalla la Junta a través de un comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  2. 2 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  3. 3 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  4. 4 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  5. 5 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  6. 6 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  7. 7 El municipio pionero en «animales bombero»
  8. 8 «Siempre pasa lo mismo, la gente no se lo espera y sale corriendo con lo que tiene»
  9. 9 Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna
  10. 10 Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Destinados 104.500 euros para autónomos y pymes afectados por los incendios

Destinados 104.500 euros para autónomos y pymes afectados por los incendios