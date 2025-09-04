Destinados 104.500 euros para autónomos y pymes afectados por los incendios El objetivo es que se pueda mantener su actividad y el empleo en la zona

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente de 19 solicitudes (ocho en la provincia de León, dos en Salamanca y nueve en la provincia de Zamora) por valor de 104.500 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este segundo bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 33 solicitudes, de autónomos y Pymes por valor de 181.500 euros, tras la aprobación del Consejo de Gobierno de semana pasada de 14 ayudas por valor de 77.000 euros (7 en León y 7 en Zamora).

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata, detalla la Junta a través de un comunicado.

