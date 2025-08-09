Cuatro provincias bajo aviso naranja por altas temperaturas este domingo

La Gaceta Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

Hasta 44 provincias estarán este domingo bajo aviso por altas temperaturas según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 22 de ellas en nivel naranja y las Islas Canarias en el máximo nivel, en rojo.

Castilla y León es una de las comunidades en las que el calor azotará con más fuerza, ya que todas las provincias sin excepción estarán bajo aviso desde las 13:00 horas hasta las 20:59 por temperaturas que superarán los 35 grados .

En el caso de Salamanca, Burgos, Palencia, Soria y Segovia, los avisos serán amarillos, mientras que la práctica totalidad de Zamora y Valladolid, permanecerá bajo aviso naranja, al igual que la zona del Bierzo, en León y la comarca del Sur de Ávila. En estos lugares se prevén temperaturas máximas que alcancen los 39 ºC.