Una imagen de una fiesta con comida en un pueblo de Salamanca. TEL

El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León

También resalta en un estudio otros hallazgos sobre la gastronomía española en general, como la preferencia de los españoles por la paella como el plato más representativo del país

La Gaceta

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:17

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado su tercer estudio sobre Turismo y Gastronomía, realizado en julio, con casi 3.000 encuestas, en el que analiza cuáles son los platos más representativos de cada comunidad autónoma española. Y, según los resultados, el lechazo asado se consolida como el plato estrella de Castilla y León.

Este reconocimiento refuerza la importancia del mismo dentro de la tradición culinaria castellano-leonesa y su relevancia en la identidad cultural de la Comunidad. Sobre el método más tradicional para conseguir que esté bien cocinado, hay que destacar que el más elegido es asarlo al horno de leña en una pieza entera o en cuartos.

En Castilla y León, especialmente en provincias como Burgos, Valladolid y Segovia, se acostumbra a sazonarlo con sal y un poco de agua, dejando que se cocine lentamente hasta que la piel queda dorada y la carne, jugosa. La técnica del 'asado castellano' es clave: la temperatura moderada y la cocción lenta permiten que los jugos se concentren, ofreciendo un sabor intenso y textura fundente.

Respecto a las otras comunidades autónomas, hay que destacar que Galicia se decanta por el pulpo; Asturias, por la fabada; Cantabria, por el cocido montañés; el País Vasco, por el chuletón; Navarra, por la menestra; Cataluña, por el pan con tomate; La Rioja, por las patatas a la riojana; Aragón, por el ternasco; Valencia, por la paella; las Islas Baleares, por el frito mallorquín; Castilla-La Mancha, por el queso; Murcia, por la marinera; Andalucía, por el gazpacho y el pescado frito; Extremadura, por el jamón; Madrid, por el cocido y, Canarias, por las papas arrugás.

El estudio del CIS también incluye otros hallazgos sobre la gastronomía española en general, como la preferencia de los españoles por la paella como el plato más representativo de España, mencionada por cuatro de cada diez encuestados y como segunda opción por un 24%. Además, el informe aborda debates clásicos de la cocina nacional, como la tortilla de patatas, tanto en su punto de cocción como en su composición.

Con estos datos, el CIS confirma que, en Castilla y León, el lechazo no es solo un plato tradicional, sino un verdadero emblema gastronómico que refleja la historia y la identidad de la región.

