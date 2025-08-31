Castilla y León se despide de agosto 'congelándose': registra cuatro de las temperaturas más bajas del país Dos puntos de Ávila y otros dos en Segovia y Soria, respectivamente, han aparecido dentro de la lista de temperaturas mínimas elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Agosto se despide este domingo y, con él, el verano comienza a dar sus últimos coletazos. Las primeras en notarlo parecen haber sido las temperaturas mínimas.

Aunque durante el mes se han vivido jornadas de intenso calor, esta última semana se ha caracterizado por un notable descenso térmico que, en Salamanca, por ejemplo, ha dejado un balance final por debajo de lo habitual. Estos valores, más propios del otoño que del verano, han provocado diferencias de entre uno y dos grados respecto a 2024.

La bajada también se ha notado en el resto de Castilla y León, que a las 12:00 horas de este domingo registraba cuatro de las diez temperaturas más bajas del país. La lista la encabeza Puerto del Pico, en Ávila, con 4,5 ºC, convirtiéndose en el punto más frío de España.

El segundo puesto lo ocupa Cuéllar, en Segovia, con 6,2 ºC a las 7:20 horas. En sexto lugar se sitúa Ucero, en Soria, con 7 ºC, mientras que en décima posición aparece El Barco de Ávila, con 7,5 ºC.

En Salamanca capital, la mínima ha sido considerablemente más alta. A las 6:20 horas se registraron 16,3 ºC, una cifra que tampoco se asocia al verano, sino más bien a septiembre, mes que está a punto de comenzar.