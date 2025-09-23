La Bonoloto vuelve a sonreir a una administración de Castilla y León una semana después El premio ha sido de segunda categoría

La Gaceta Salamanca Martes, 23 de septiembre 2025, 22:32

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha vuelto a sonreir a Valladolid y, en este caso, en la administración ubicada en la calle Manuel Azaña 64 -el pasado lunes 15 de septiembre un acertante se llevó 124.047,95 euros- se ha consignado un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 53.779,44 euros.

Junto al agraciado ha habido otros dos boletos: uno consignado en Orihuela -Alicante- y Palma de Mallorca. En el caso de primera categoría no hay acertantes.

La combinación ganadora del sorteo celebrado fue: 02, 04, 16, 23, 35 y 42. El número complementario fue el 41 y el reintegro, el 2.