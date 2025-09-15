La Bonoloto deja miles de euros en una ciudad de Castilla y León
No ha habido acertantes de primera categoría
La Gaceta
Valladolid
Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:26
El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha repartido suerte en Valladolid, donde un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 124.047,95 euros.
El boleto fue validado en la calle Manuel Azaña, 64 y, para la primera categoría, no ha habido acertantes.
La combinación ganadora del sorteo celebrado fue: 02, 07, 20, 35, 38 y 40. El número complementario fue el 13 y el reintegro, el 4.
