Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la administración donde se ha sellado el boleto.

La Bonoloto deja miles de euros en una ciudad de Castilla y León

No ha habido acertantes de primera categoría

La Gaceta

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:26

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha repartido suerte en Valladolid, donde un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 124.047,95 euros.

El boleto fue validado en la calle Manuel Azaña, 64 y, para la primera categoría, no ha habido acertantes.

La combinación ganadora del sorteo celebrado fue: 02, 07, 20, 35, 38 y 40. El número complementario fue el 13 y el reintegro, el 4.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Participa en la elección del pueblo con la foto más original del verano
  2. 2 Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León
  3. 3 Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca
  4. 4 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  5. 5 «Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera»
  6. 6 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  7. 7 Fans de todas las edades y lugares para ver a Europe: «Donde vayan ellos voy yo»
  8. 8 Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
  9. 9 Los accidentes con animales, camino de batir récord negativo en Salamanca
  10. 10 Espectacular accidente junto a la rotonda del Pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Bonoloto deja miles de euros en una ciudad de Castilla y León

La Bonoloto deja miles de euros en una ciudad de Castilla y León