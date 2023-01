Ana Rosa y García Gallardo se enzarzan en directo: “Ahora para usted soy de extrema izquierda”

Gallardo hacía hincapié que lo que se pretende “con los protocolos es que las mujeres estén informadas. Se trata de proteger más a las mujeres en este proceso dificilísimo”. “No sé si usted tiene hijos, pero a mí no me puede decir que el embarazo es un proceso dificilísimo. Es un proceso maravilloso. Las mujeres sabemos muy bien lo que queremos. Si hay mujeres que no quieren seguir, hay que darles opciones y darles ayuda ”.

Ana Rosa empezaba la entrevista con el político leonés diciendo que estas medidas que quieren adoptar es “pegarse un rito en el pie” . El político empezaba a caldear el ambiente: “ Esa es su opinión imparcial y sesgada. Usted dice que eso es pegarse un tiro al pie, pero a mí lo que me preocupa son las 2.500 personas que dejaron de nacer en Castilla y León. Me gustaría decir que llegamos tarde, pero vamos a arreglar nuestros errores. Este es solo un primer paso”.

Ana Rosa Quintana a Juan García-Gallardo: "Ustedes no aprenden, ustedes no tienen respeto por la libertad de opinión ni tienen respeto por la libertad de los medios de comunicación pero bueno, ese es su problema" pic.twitter.com/AF547D66li

“¿Es obligatorio escuchar el latido si quieres abortar?”, preguntaba Quintana. “Claro que no, lo que va a ser obligatorio es hacer el protocolo, que es una medida estrambótica a ojos como ustedes. Castilla y León es donde hay más ayudas a la natalidad y más medidas de protección a las familias. La región es líder en la promoción de la natalidad. Muchos medios nos han atacado y por desgracia veo que también en este”, confesaba el político ultraderechista.

“Me encanta lo que me está diciendo, me he pasado dos años siendo insultada por la izquierda porque soy ultraderecha, y ahora para usted soy de extrema izquierda. Ustedes no aprenden, no tienen respeto por la libertad de opinión, ni la libertad de los medios de comunicación. Ese es su problema, pero bueno. ¿La ecografía 4D se cubre para todas las mujeres o solo las que quieren abortar?”, exponía y preguntaba la presentadora del matinal de Telecinco.

Gallardo no aguantaba las palabras de Ana Rosa: “Niego que no respetemos los medios de comunicación. Otra cosa es que podamos discrepar, ya que me hace preguntas subjetivas. Lo que queremos hacer es ofreces que las mujeres tengan información en un proceso maravillosa y difícil. Dar la información para que la natalidad sea libre y responsable”.

Quintana volvía a insistir: “Para que no haya más interpretaciones, ¿cualquier mujer embarazada que quiera o no quiera interrumpir su embarazo, van a poder pedir su ecografía? ¿Van a obligar a escuchar los latidos a las mujeres?”.

“No va a ser obligatorio para ninguna mujer”, reiteraba el político. “La ecografía 4D la podrán solicitar todas las mujeres”, volvía a insistir la presentadora. “Todas las mujeres embarazadas”, matizaba el político. Ana Rosa, bastante molesta le respondía: “Obviamente usted no...”. “Algunos piensan que sí”, comentaba el político de Vox.

Gallardo seguía exponiendo los hechos que hacían que su propuesta tuviera sentido, a pesar de haber reconocido en una rueda de prensa que no sabe mucho sobre embarazos: “Cuántas mujeres habrán podido abortar presionadas por su entorno social, padres, cónyuge, novios. Al momento de ir al médico debería haber un médico profesional para que le informara sobre la continuidad del embarazo”.

Al acabar la entrevista, Ana Rosa no daba crédito a todo lo que había dicho el vicepresidente de Castilla y León. “Tratar a las mujeres como si fueran niñas de dos años...”, decía Eduardo Inda. “No nos tienen que tratar como niños pequeños. Mañueco y Feijóo tienen un problema”, añadía Ana Rosa.