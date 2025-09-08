Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La CHD acomete obras para el vaciado del embalse de El Tejo, en El Espinar (Segovia). E. P.

Más agua que la media de la última década: esta es la capacidad a la que están los embalses del Duero

En total, almacenan 1.422,6 hm³, superando en más de siete puntos la media de la última década y con variaciones significativas entre provincias

E. P.

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:43

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan actualmente 1.422,6 hectómetros cúbicos (hm³), lo que representa el 49,8% de su capacidad total.

Este dato se sitúa más de siete puntos porcentuales por encima de la media de los últimos diez años y apenas un punto por debajo del registrado el año pasado, según informa la CHD en un comunicado.

Por sistemas, el nivel de los embalses es el siguiente: León, 40,2%; Carrión, 35,7%; Pisuerga, 61,7%; Arlanza, 66,4%; Soria, 68,2%; Segovia, 54%; Ávila, 58,6%; Tormes, 60,1%; y Águeda, 41,7%.

La CHD recuerda que estos datos se pueden consultar en tiempo real en su página web, saihduero.es, accesible para todo el público.

