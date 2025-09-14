Vuelve el mercado y apunta a máximo del año

S.M. SALAMANCA Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:54 Comenta Compartir

El mercado de ganado de Salamanca vuelve este lunes después del parón por los preparativos y celebración de la feria Salamaq y lo hace con reservas en máximos del año, en concreto de 1.110 ejemplares. De cumplirse -algo que habitualmente no ocurre porque suele ser menor el número de reservas que la asistencia el día de mercado- sería la mayor cita del año porque solo una vez en este 2025 hubo más de mil reses en el recinto y fue el 30 de junio, con 1.031. En esta ocasión, la Diputación de Salamanca, organizadora del mercado de ganado que acoge en su recinto ferial, prepara corrales para 441 terneras, 614 terneros, 12 toros y 43 vacas. No obstante, hasta el inicio del mercado, a las 9 de la mañana, es posible la modificación de reservas por parte de los usuarios.

El año pasado, tras el parón de entonces por Salamaq, el mercado volvió el 16 de septiembre de 2024 y lo hizo con 1.268 ejemplares, una demanda que superó la oferta y precios por terneros que entonces se aproximaban a los 1.000 euros.

Ahora la situación es muy diferente y se está en precios históricos del vacuno, con subidas, por ejemplo, esta semana en las principales lonjas. Es el caso de la Extremadura, que en la de vida subió 0,06 euros/kilo el precio de los terneros y 0,08, el de las hembras. Un ternero de «primera» alcanza esta semana en esa lonja los 6,11 euros/kilo y las hembras de esa categoría, los 5,10. En la de Salamanca, que se reúne este lunes para fijar los precios de la semana, los vocales de la mesa de vacuno de vida parten de los 6,11 de los terneros de «primera» -idéntico precio que en Extremadura- y de los 5,13, de las terneras.