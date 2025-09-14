Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ternero, en un camión.

Vuelve el mercado y apunta a máximo del año

Reservas para 1.110 ejemplares tras no celebrarse desde el 18 de agosto por Salamaq

S.M.

S.M.

SALAMANCA

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:54

El mercado de ganado de Salamanca vuelve este lunes después del parón por los preparativos y celebración de la feria Salamaq y lo hace con reservas en máximos del año, en concreto de 1.110 ejemplares. De cumplirse -algo que habitualmente no ocurre porque suele ser menor el número de reservas que la asistencia el día de mercado- sería la mayor cita del año porque solo una vez en este 2025 hubo más de mil reses en el recinto y fue el 30 de junio, con 1.031. En esta ocasión, la Diputación de Salamanca, organizadora del mercado de ganado que acoge en su recinto ferial, prepara corrales para 441 terneras, 614 terneros, 12 toros y 43 vacas. No obstante, hasta el inicio del mercado, a las 9 de la mañana, es posible la modificación de reservas por parte de los usuarios.

El año pasado, tras el parón de entonces por Salamaq, el mercado volvió el 16 de septiembre de 2024 y lo hizo con 1.268 ejemplares, una demanda que superó la oferta y precios por terneros que entonces se aproximaban a los 1.000 euros.

Ahora la situación es muy diferente y se está en precios históricos del vacuno, con subidas, por ejemplo, esta semana en las principales lonjas. Es el caso de la Extremadura, que en la de vida subió 0,06 euros/kilo el precio de los terneros y 0,08, el de las hembras. Un ternero de «primera» alcanza esta semana en esa lonja los 6,11 euros/kilo y las hembras de esa categoría, los 5,10. En la de Salamanca, que se reúne este lunes para fijar los precios de la semana, los vocales de la mesa de vacuno de vida parten de los 6,11 de los terneros de «primera» -idéntico precio que en Extremadura- y de los 5,13, de las terneras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  2. 2 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  3. 3 Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
  4. 4 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  5. 5 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  6. 6 Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre
  8. 8 Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS
  9. 9 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida
  10. 10 ¿Por qué hay más retrasos de los habituales en el autobús urbano de Salamanca?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Vuelve el mercado y apunta a máximo del año

Vuelve el mercado y apunta a máximo del año