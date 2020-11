Víctor M. Rodríguez (COPASA): “No es casualidad que la cooperativa cumpla 70 años y esté en plena forma”

Con casi siete décadas a sus espaldas, hoy en día Copasa puede presumir de ser una de las principales cooperativas agrarias de Castilla y León. Su buen hacer y su implicación avalan esta trayectoria, así como su colaboración con diferentes iniciativas, entre ellas el patrocinio del IX Concurso de Dibujo Infantil “Naturaleza y Campo, fuentes de vida”, promovido por LA GACETA.

Están a punto de cumplir 70 años (en 2021) como cooperativa. ¿Cómo definiría esta trayectoria?

Como en cualquier empresa con una trayectoria tan larga, ha habido momentos para todo. Pero es cierto que COPASA ha sabido adaptarse a la evolución de la ganadería, las sucesivas normativas, las tecnologías que han ido apareciendo y las necesidades de sus socios. El mundo es dinámico, y cada vez cambia más rápidamente; en la cooperativa sabemos que debemos anticiparnos en lo posible al cambio y estar preparados para afrontarlo.

No es casualidad cumplir 70 años, y estar en plena forma, no pensamos en la jubilación, sino en el futuro, en emprender nuevos proyectos y reforzar los actuales.

Hoy en día son una de las principales cooperativas agrarias de Castilla y León. Mantenerse arriba tantos años no es fácil. ¿Dónde están las claves del éxito?

En la fidelidad a los principios básicos fundacionales. En el caso de COPASA son transparencia, honradez y trabajo, y los distintos Consejos Rectores que se han sucedido en el gobierno de la entidad lo han tenido siempre muy presente; en especial el actual presidente, Don Luis Martín Luis, que cada año, en la Asamblea General, los recuerda.

El centro de la cooperativa es el socio, sobre el que todo pivota, y es al que nos debemos; para cubrir sus necesidades, nos hemos ido dotando de un equipo comprometido y bien formado, capaz de trabajar con criterios de calidad como eje principal.

Además de ello, es clave la planificación; ya desde 2006, el Consejo Rector de COPASA diseña y desarrolla cada cinco años un Plan Estratégico, que contiene las líneas maestras de lo que la cooperativa quiere ser.

La competencia es cada vez más fuerte en el sector, ¿cómo lograr la fidelidad de los agricultores y ganaderos?

Es cierto, la competencia es muy fuerte, y cada vez más concentrada y potente; es muy importante alcanzar un tamaño empresarial adecuado a las necesidades del sector, y establecer colaboraciones con entidades complementarias, buscando la sintonía y el desarrollo mutuo.

De todas maneras, la fidelidad del socio se consigue día a día; es obligación del equipo humano de la cooperativa ganársela en cada acción, y la clave para ello es generar confianza a través de la profesionalidad y el compromiso.

Ahora rondan los 2.500 socios. ¿Se han fijado un tope en esta cifra de asociados?

Hubo un tiempo en que sí había números clausus, porque las instalaciones en aquel momento no daban para más, pero fue puntual; desde hace muchos años COPASA tiende siempre su mano al agricultor y ganadero, está abierta a nuevas incorporaciones, y no tenemos más límite para ello que la capacidad de dar producto y servicios.

El momento actual es bastante complicado. ¿Qué necesita el sector para sobrevivir a la crisis y remontar el vuelo?

Sí, el momento que vivimos es muy difícil para toda la sociedad, y nos afectan de lleno las dificultades debidas a la caída del consumo, los bajos precios, los problemas por la escasez de relevo generacional, y el alza de los costes de producción.

No obstante, en el campo estamos acostumbrados a convivir con la crisis y las dificultades de los mercados; lo efectivo es recuperar una cierta estabilidad en los canales comerciales, un equilibrio de costes; no se trata tanto de regular, como de que el mercado recupere su funcionamiento normal, lo decimos muchas veces, lo importante es que las circunstancias y las normativas cambiantes nos dejen trabajar.

El agroalimentario ha sido y sigue siendo uno de los sectores clave en esta pandemia. ¿Cree que se valora el trabajo y el esfuerzo que realizan?

No nos cabe ninguna duda de ello, el sector agroalimentario es clave siempre; la alimentación es una necesidad básica en toda la sociedad, especialmente en las sociedades desarrolladas, donde no sólo se trata de comer, sino de disponer de alimentos de calidad, sanos y obtenidos de manera respetuosa con el medio.

Durante las fases más graves de la pandemia, nunca han faltado esos alimentos en los establecimientos, y eso es gracias a los agricultores y ganaderos, y a la industria de transformación y la distribución, que en conjunto hemos hecho y seguimos haciendo un esfuerzo titánico para servir a la población. Lamentablemente, creo que todo se olvida pronto, y nuestra sociedad está mal acostumbrada a disponer de esos alimentos de una manera fácil y además muy asequible. Esperemos poder seguir dando este servicio tan básico siempre, y mucho mejor si es con el reconocimiento de la gente, eso es muy saludable y reconfortante.

¿Cómo se explica que siendo un sector clave el precio de los productos ganaderos no deja de caer?

Porque en tiempos donde la demanda cae a plomo, es muy difícil mantener los precios; no obstante, si hacemos abstracción de la situación debida a la pandemia, el mercado actualmente no deja que la ley de oferta y demanda funcionen de manera transparente, porque en Europa, y particularmente en España existe mucha regulación en cuanto a la producción (abundantes y costosas normativas, restricciones de uso, exigencias de prácticas productivas, etc) que hacen de los nuestros unos alimentos de extraordinaria calidad, en todos los sentidos, pero sin embargo no existen prácticamente medidas que amparen al productor en momentos de crisis de precios.

¿Cómo afronta COPASA el futuro?

Con decisión y con ganas de seguir creciendo y mejorando. Como reza nuestro lema, aprobado en el último Plan Estratégico, “Alimentando el futuro...”. A pesar de las circunstancias actuales, hay que mirar adelante, sabiendo que el trabajo bien hecho suele dar frutos, y contamos con la mejor materia prima y un gran equipo humano, y la confianza del socio.

La investigación y el desarrollo están cada vez más vinculados al sector agroalimentario. En este campo, COPASA está siendo todo un ejemplo...

Creemos imprescindible que el sector se incorpore de una manera decidida a las nuevas tecnologías, y que éstas tienen mucho que aportar al sector agropecuario, para facilitar su trabajo, ser más competitivo, producir de una forma más eficiente y respetuosa con el medio y la sociedad, de una manera responsable y equilibrada. Actualmente participamos en tres proyectos de I+D.

