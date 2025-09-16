«La venta de carne es malísima y como venga un poco más de oferta...» Solo la bajada de la avena (-1 €) volvió a romper las repeticiones marcadas por la Lonja. Preocupan el aumento mundial de trigo y la reducción de los precios de exportación en Ucrania

La Lonja arrancó la semana manteniendo la estabilidad en el cereal con una repetición de precios generalizada de la que solo se desmarcó la avena, que bajó otro euro por los problemas que sigue habiendo para colocarla.

Agricultores y compradores estuvieron de acuerdo en la «tranquilidad» que hay en este momento en el mercado, al menos en el interior, porque en el exterior sigue produciéndose noticias importantes, como el aumento de los stocks mundiales de trigo o la reducción en Ucrania de los precios mínimos de exportación de trigo y maíz en el mes de septiembre. «Tendremos precios en origen más baratos y eso presionará al mercado», como advirtió Carlos Sánchez, en el lado de los operadores

Y mientras fuera de España el mercado sigue en plena ebullición, en el mercado nacional los agricultores comienzan con las liquidaciones. «En las últimas semanas se han acelerado», confirmó José Antonio Marcos, que además animó a los productores a no esperar. «No podemos dejar pasar el año cuando delante de nuestros ojos hay importadores que liquidan a diario. Los almacenes pueden tener un nivel de stock altísimo a partir de enero y la sensación que hay es que los precios no serán ni mucho mejores ni mucho peores... y eso la gente lo sabe».

Aunque ambas partes estuvieron de acuerdo en la estabilidad del mercados, los compradores sí pidieron bajar productos como el trigo. «Está claro que no hemos hecho las correcciones adecuadas porque su precio es de 200 euros», apuntó Jaime Jordán de Urriés.

También la paja volvió a centrar otra parte del debate ante las peticiones de bajada de los compradores. «En la Lonja la tenemos en el rango de precios más alto», apuntó Serafín Olea, sin convencer al sector productor para tocarla. «La que queda en este momento está a la espera del camión, porque la logística está siendo un problema», aseguró Raúl del Brío desde la bancada agricultora.

Subida de lechazos y corderos

Tampoco tuvieron problemas para fijar los nuevos precios de la semana los ganaderos y compradores de ovino, donde en menos de cinco minutos aprobaron una nueva subida para lechazos y corderos. «Tenemos la gran suerte de que ahora el viento sopla a nuestro favor y se vende todo sin problemas», señaló el productor Ángel Casquero.

La intensidad fue de menos a más en la Lonja de Salamanca. Comenzó sin apenas diferencias en cereal y ovino y continuó con tensión en las dos mesas de vacuno, donde el «desfase» de precios copó ambos debates.

«En el cereal se esperan precios en origen más baratos y eso va a presionar al mercado interior», Carlos Sánchez, comprador de cereal

«La gente está liquidando el trigo por Lonja; hace falta dinero para pagar lo que todavía se debe del año pasado», Alberto Pérez, productor de cereal

«La sensación que hay en el mercado es que los precios no van a ser ni mucho mejores ni mucho peores que los que hay ahora», José Antonio Marcos, comprador cereal

«Es importante ir liquidando, ya estamos todos desintoxicados de los precios que hubo por la guerra», Raúl del Brío, agricultor

«La paja que queda todavía en Salamanca es por un problema de camiones porque está toda barrida», José Miguel Sánchez, agricultor

«Tenemos la gran suerte de que ahora el viento sopla a nuestro favor», Ángel Casquero, ganadero de ovino

«Hoy hay mucho matadero y poco ganado para matar. Son los más perjudicados», David Carrero, comprador vacuno

«La venta de carne es malísima y como venga un poco más de oferta veremos a ver qué pasa», Rafael Patrocinio, comprador de vacuno

«En el matadero te puedes encontrar a un señor comprando a 7,10 y otro 7,40 euros», Antonio García, comprador de vacuno

«En el vacuno ahora mismo te ponen un talón en blanco y lo que quieran pedir por los animales», Herminio Mangas, ganadero

«La carne va como un tiro y eso al final arrastra a los terneros pasteros», Ricardo Escribano, ganadero

«Hoy en día los precios en el porcino ibérico son históricos, pero de momento hay más demanda que oferta», Luis Ramos, industrial porcino ibérico