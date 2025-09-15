Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 15 de septiembre La avena de la avena rompe la estabilidad total en el cereal

Isabel Alonso Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

La Lonja de Salamanca ha comenzado la nueva semana marcando una estabilidad generalizada para todos los productos, excepto para la avena, donde los problemas de salida que tiene han hecho que vuelva a bajar un euro.

Agricultores y compradores han estado de acuerdo en la «tranquilidad» que hay en este momento en el mercado y en que los precios a los que se está operando son los que marca la tablilla, «euro arriba, euro abajo».

Siguen preocupando las noticias que llegan de fuera de España, con la confirmación de un importante aumento de la cosecha de trigo en países como Rusia y Australia, y el anuncio de Ucrania de que reducirá los precios mínimos de exportación de trigo y maíz en septiembre.

Acuerdo para subir lechazos y corderos

Menos de cinco minutos han tardado los ganaderos y compradores de ovino en aprobar una subida para lechazos y corderos. En concreto, la mesa ha acordado un incremento de 10 céntimos para los animales de hasta 13 kilos y de entre 10 y 20 para el resto de categorías mayores.

«Tenemos la gran suerte de que ahora el viento sople a nuestro favor», han asegurado los productores.

Nuevas subidas en el vacuno con enfrentamientos por el «desfase»

El «desfase» de la tablilla de cotizaciones ha centrado el debate en el vacuno de carne, donde los ganaderos han vuelto a protestar porque los precios no se corresponden con las operaciones que se hacen en el campo. «El mercado está completamente roto y cada uno vende a lo que puede«, ha asegurado el ganadero Gabriel Gonzalo nada más comenzar el debate. «La oferta es mínima y la demanda desmesurada», han continuado afirmando sus compañeros en la bancada productora, donde se ha pedido una «regularización» de precios. «Ahora mismo estamos 40 céntimos por debajo de los precios reales del mercado«.

En el lado contrario de la mesa, los compradores coincidían en que la oferta de animales es «mínima» en este momento, aunque se han negado a una regularización para no subir tanto dinero «de una sola vez».

El enfrentamiento entre ambas partes se ha reflejado en una ronda de cotizaciones donde los ganaderos han solicitado al presidente una subida de 20 céntimos para machos y hembras, frente a los 3 céntimos que han pedido casi todos los compradores. La clave la ha tenido Rafael Patrocinio, que se ha desmarcado del resto de sus compañeros y ha pedido un incremento de 10 céntimos, que es el que finalmente ha allanado el camino al presidente.

También en el vacuno de vida, los ganaderos han insistido en que las cotizaciones de la Lonja no se corresponden con lo que está pagando en el mercado por los terneros. «Nos está pasando igual que en el vacuno de carne», han protestado los productores durante el debate.

«Sigue habiendo poca oferta y mucha demanda y eso hace que los terneros se vendan como rosquillas«, han asegurado.

Tampoco ha habido acuerdo en la ronda de cotizaciones, donde los tratantes han pedido al presidente una subida de 3 céntimos mientras que cuatro de los seis ganaderos han solicitado 15 céntimos más para todas las categorías de terneros. Los otros dos vocales han pedido una «moderada» subida de 6 céntimos para las hembras y de 5 para los machos, que es la que ha aprobado el presidente.