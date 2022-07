Una veintena de placas solares para el riego inteligente en el campo salmantino

Los regantes de La Maya prueban la mejora del sistema inteligente de control para su regadío con la instalación de una veintena de placas solares. Si funciona bien, ampliarán para el próximo año con el objetivo de mejorar la comunicación del agricultor con la sede central de control de hidrantes porque con el sistema actual solo es posible tres veces al día y las placas abrirían la posibilidad de aumentarlo hasta 24.

Esta situación apenas se nota ahora porque los agricultores tienen turnos de riego pero sí es necesaria en abril o mayo, cuando abrir hidrantes funciona mediante petición y cada agricultor tiene que comunicar con la central.

A las placas en el telecontrol se podrían añadir más para el propio funcionamiento del regadío y ahorro de una factura que para un comunidad como La Maya supone un coste de unos 250.000 euros al año, cuando solo utiliza el agua durante la mitad del tiempo. No obstante, la comunidad presidida por José Antonio Alonso aún se piensa si realizar esta inversión autorizada por la Junta porque su intención es vender la electricidad cuando no lo utilizan y no es posible.

La ventaja de la comunidad de La Maya sobre el resto es que gracias al telecontrol los hidrantes se abren desde la sede central -Carlos y Raúl son los encargados- y el agricultor no tiene que acudir a la parcela para empezar a regar o cerrar la boca de riego: sabe que durante su turno de riego permanecerá abierta y se cerrará automáticamente una vez finalizado.

Con julio acaba el mes de mayor consumo de agua y también el turno de noche en esta comunidad de regantes porque la tarifa de luz permite ajustar los turnos al día.