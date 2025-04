La vaca, la gallina y el huevo

Comenta Compartir

SE habla mucho del huevo y de lo caro que está. Y lo está por la gripe aviar en Estados Unidos y por tantas gallinas sacrificadas. Y lo está por ese medioambientalismo. Por ese ponerles chalet con piscina porque el apartamentito es poco y merecen más. Y donde había 10 gallinas, se quedaron la mitad. Pero si luego hay que traer huevos de donde sea, se traen. Y ahí ya no se mira si la gallina estaba en jaula tipo casoplón o en habitación compartida, que ya nos da igual, que un huevo es un huevo. Lo de hacer lo mismo (aún más) con los cerdos se ha frenado, pero de momento.

Se habla mucho del huevo porque, de repente, nos dimos cuenta de que son sanos. Se habla mucho del café porque, de repente, les gusta a los chinos. Y llegó una ola de calor y redujo la producción. Y con la carne de vaca ha pasado un poco igual. Lo de que gusta más y que hay poca. Y lo de que está cara y de que hay obsesión verde, que lo puede complicar todo.

Lo de las gallinas fue la gripe aviar en Estados Unidos y con las vacas, la lengua azul y la EHE. Y hubo sequía.Y entonces Marruecos necesita ganado y se lo compra a España. Y España necesita, pero no puede traerlo de Francia porque está como nosotros.

Y pasa como con el huevo. Que gusta. Que si las hamburguesas, que si la carne madurada. Y se resume en que va un actor de Hollywood a Galicia, que encima es Superman, y se encapricha con unas vacas de raza rubia gallega. Y por cada una cuentan que paga 3.000 euros y, a saber, pero la gente tampoco pestañea. Y tampoco hay una corriente que indique que van a dejar de valer, al menos a corto plazo. Porque el vacuno tarda en hacerse y quedó tocado. Porque no se espera que haya muchas más vacas porque lleva su tiempo.

No hay que perder de vista al huevo, porque allí todo vino por la gripe aviar. Y las enfermedades son ahora la gran amenaza para el vacuno.Y no hay que perder de vista lo de la gallina, porque la Unión Europea la cogió con las jaulas. Y ahora, con el transporte de ganado con altas temperaturas y aquí lo son siempre, salvo de noche. Y si hay menos viajes, hay menos oferta. Y los camiones de terneros son de 5 estrellas, pero nada. No tiene pinta de que vaya a bajar el precio de las vacas. Lo de subir, puede. Eso, en lo que se ponga la Unión Europea. En lo que siga sin entender lo del transporte y se ve que le cuesta.