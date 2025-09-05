Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sultán, en 'Salamaq 2025'.

Sultán llega ya vendido a Salamaq: «Da mucha pena, pero...»

«Lo vendí por 18.000 euros», asegura el ganadero José Eduardo Domínguez

Susana Magdaleno

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:41

Aspirante a campeón del concurso de limusín, como lo fue ya en secciones inferiores, Sultán iniciará, una vez que termine la feria, una nueva etapa en otra ganadería a la que ha sido vendido hace aproximadamente una semana por unos 18.000 euros.

«Te da mucha pena, pero…», dice el ganadero que lo crió y con el que concursa, José Eduardo Domínguez, que viene de Carcabo y es de Montehermoso. Es el cuarto año de esta ganadería en la feria y el tercer campeonato nacional de Sultán, que cosechó éxitos en ediciones anteriores. Para esta edición, José Eduardo mantiene que el trabajo «ya está hecho».

Sultán llega a la feria con 1.450-1.460 kilos tras un trabajo continuado, «porque son cuatro años trabajando con él», asegura el ganadero cacereño. Compite en 'Salamaq' también con cinco hembras, pero admite que las jóvenes «llegan justas de peso para las exigencias de un campeonato nacional de Salamanca, que es la feria más importante después de las de arriba, en Francia: 100 kilos les entran», reconoce.

José Eduardo asegura que, aunque Montehermoso tenga en torno a 5.000 habitantes, él no deja de venir de una zona rural, y que esta es «la feria más importante de cara al público, porque te das a conocer», señaló. «Las ganaderías fuertes a nivel nacional vienen aquí, a Salamanca. Es competencia muy sana y hay que reconocer que cada año llegan compañeros más preparados».

Sultán irá a una explotación que, señala José Eduardo, «lleva ya dos o tres ferias siguiéndolo: me lo quiso comprar en Zafra, en Trujillo…». Una vez que se marche Sultán, quedarán casi una decena de hijos suyos en la explotación, además de dosis seminales. La ilusión de su hasta ahora propietario es que vuelva a brillar.

